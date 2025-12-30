Cricket Logo
लसिथ मलिंगा को श्रीलंका क्रिकेट टीम में मिली ये अहम जिम्मेदारी, मगर सिर्फ 40 दिनों के लिए

पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने टीम में एक अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि, हैरान करने वाली बात ये है कि उनको सिर्फ 40 दिनों के लिए ही साइन किया गया है। वे टीम के फास्ट बॉलिंग कंस्लटेंट होंगे।

Dec 30, 2025 06:11 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी देश के पूर्व दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। श्रीलंका क्रिकेट टीम का उनको कंसलटेंट-फास्ट बॉलिंग कोच बनाया गया है। हालांकि, हैरान करने वाली बात ये है कि लसिथ मलिंगा को सिर्फ 40 दिन के लिए ही साइन किया गया है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से करीब दो सप्ताह पहले वह इस पद से हट सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने उनको लंबे समय के लिए साइन नहीं किया है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड यानी एसएलसी ने जानकारी दी है कि मलिंगा का अपॉइंटमेंट करीब एक महीने के लिए शॉर्ट टर्म बेसिस पर है, जो 15 दिसंबर से 25 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। देखा जाए तो उनका ये 40 दिन का कार्यकाल है, लेकिन इसमें करीब एक ही महीने वह टीम के साथ रहेंगे। मलिंगा का ये शॉर्ट टर्म रोल शुरू भी हो चुका है, क्योंकि एसएलसी ने 15 दिसंबर 2025 की डेट इस अपॉइंटमेंट की बताई है। 30 दिसंबर को इसकी जानकारी दी गई है। हर कोई हैरान है कि यह किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि, हो सकता है कि अभी मलिंगा को आजमाया जा रहा हो या फिर वे किसी और टीम को कोचिंग देने की वजह से फ्री न हों।

मलिंगा ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के हिस्से के तौर पर श्रीलंका के नेशनल फास्ट बॉलर्स की तैयारी और डेवलपमेंट में मदद करेंगे। कई टी20 विश्व कप और बहुत सारे इंटरनेशनल मैचों का अनुभव उनके पास है। श्रीलंका क्रिकेट का मकसद मलिंगा के बड़े इंटरनेशनल अनुभव और डेथ बॉलिंग में, खासकर खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में, फेमस एक्सपर्टीज का फायदा उठाकर आने वाले वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका की तैयारियों को मजबूत करना है।

भारत और श्रीलंका में होना है टी20 विश्व कप

ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 श्रीलंका और भारत मिलकर होस्ट कर रहे हैं। 7 फरवरी 2026 को टूर्नामेंट शुरू होगा। ओपनिंग मैच कोलंबो के SSC में खेला जाएगा। भारत में फाइनल और सेमीफाइनल खेले जाएंगे, लेकिन इसमें शर्त ये है कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल और फाइनल में न खेले। हालांकि, श्रीलंका को भी अपनी सरजमीं पर सेमीफाइनल खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन शर्त वही है कि श्रीलंका की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे।

