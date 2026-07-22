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ललित मोदी लौटेंगे भारत, FEMA केस में राहत के बोले- मुझे सिर्फ आईपीएल की...

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Lalit Modi to return to India: ललित मोदी ने FEMA केस में राहत मिलने के बाद भातर लौटने की ख्वाहिश जाहिर की है।  इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पहले चेयरमैन इस साल के अंत तक देश लौट सकते हैं।

ललित मोदी लौटेंगे भारत, FEMA केस में राहत के बोले- मुझे सिर्फ आईपीएल की...

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के संस्थापक और पहले चेयरमैन ललित मोदी को हाल ही में 16 साल पुराने फेमा (FEMA)केस में बड़ी राहत मिली। 2018 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी मामले में उन पर जुर्माना लागाया था। हालांकि, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (SAFIMA) के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ईडी का उनपर लगाया जुर्माना रद्द कर दिया। राहत मिलने के बाद ललित मोदी ने भारत लौटने की इच्छा जताई है। वह फिलहाल इंग्लैंड में रहते हैं।

इतने करोड़ डॉलर का था आरोप

फेमा का मामला आईपीएल 2009 का आयोजन साउथ अफ्रीका में आयोजित करने से जुड़ा था। ईडी का आरोप था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने तब आईपीएल आयोजित करने के लिए तकरीबन 4.98 करोड़ अमेरिकी डॉलर भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेश भेजे थे। आईपीएल का दूसरा सीजन भारत में लोकसभा चुनाव के कारण साउथ अफ्रीका में हुआ था।

'मुझे सिर्फ आईपीएल की भलाई…'

एएनआई के मुताबिक, ललित मोदी ने कहा, ''मैं कल के फैसले से बहुत खुश हूं। यह सच में एक बहुत अच्छा दिन था। 16 साल से मैं लड़ रहा हूं और जो कुछ भी मैं मीडिया और सबसे कह रहा था, वो आखिरकार सच साबित हुआ। मैं बहुत खुश हूं कि ट्रिब्यूनल ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया है। मुझे सिर्फ आईपीएल की भलाई की चिंता थी और किसी चीज की नहीं। यह मुझे सबसे प्यारा है।''

कब भारत लौट सकते हैं ललित?

आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने आगे कहा, ‘’अब वह चैप्टर पीछे छूट गया है, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा और इंडिया वापस आने का इंतज़ार कर रहा हूं। मैं शायद इस साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत में वापस लौटूंगा। मेरी बेटी अक्टूबर में मेरे पोते के साथ आने वाली है और उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा और मैं इंडिया वापस आ जाऊंगा।''

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ट्रिब्यूनल ने फैसला में क्या कहा?

ट्रिब्यूनल ने फैसला में कहा कि ललित मोदी को बीसीसीआई के फेमा नियमों के पालन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्म्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे पता चले कि वह बोर्ड की कानूनी फाइनेंशियल जिम्मेदारियों के इंचार्ज थे। फैसले में बीसीसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को भी राहत दी गई। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने दो मामलों में ईडी की जांच को सही माना। बीसीसीआई पर 4 करोड़ की पेनल्टी बरकरार रखी गई, जो उपर अपने अकाउंट्स में दिखाई गई रकम से ज्यादा रकम विदेश भेजने के लिए लगाई थी। ट्रिब्यूनल इस बात से भी सहमत था कि टिकट बिक्री से मिली रकम को भारत वापस लाने में देरी हुई।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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