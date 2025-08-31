Lalit Modi Hits Back at Sreesanth wife on Slapgate Video Says I shared the truth and why she is getting angry श्रीसंत की पत्नी पर ललित मोदी ने किया पलटवार, कहा- मैंने सच बता दिया तो गुस्सा क्यों हो रही हो, Cricket Hindi News - Hindustan
श्रीसंत की पत्नी पर ललित मोदी ने किया पलटवार, कहा- मैंने सच बता दिया तो गुस्सा क्यों हो रही हो

ललित मोदी ने श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने सच बता दिया तो गुस्सा क्यों हो रही हो? आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ने हाल ही में 17 साल पुराने थप्पड़ कांड का वीडियो जारी किया था।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 10:53 AM
आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने हाल ही में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह और एस श्रीसंत के 17 साल पुराने थप्पड़ कांड का वीडियो जारी किया। वीडियो सामने आने के बाद श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ललित मोदी पर भड़क उठी थीं। उन्होंने साथ ही माइकल क्लार्क की भी आलोचना की। हरभजन वीडियो में श्रीसंत को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। इसके बाद, श्रीसंत मैदान पर ही रोते हुए नजर आए। यह घटना आईपीएल 2008 के दौरान एक मुकबले की है, जो 'स्लैपगेट' के नाम से चर्चित है। ललित मोदी ने अब भुवनेश्वरी पर पलटवार किया है। वह 'स्लैपगेट' वीडियो पर श्रीसंत की पत्नी के रिएक्शन से हैरान हैं।

ललित मोदी ने आईएएनएस से कहा, "मुझे नहीं पता कि वह (श्रीसंत की पत्नी) क्यों गुस्सा हो रही हैं। मुझसे एक सवाल पूछा गया था और मैंने सच बता दिया। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं सच बोलने के लिए जाना जाता हूं। श्रीसंत पीड़ित थे और मैंने बिल्कुल यही कहा। मुझसे पहले किसी ने यह सवाल नहीं पूछा था तो ऐसे में जब क्लार्क ने इसका जिक्र किया तो मैंने जवाब दिया।" बता दें कि भुवनेश्वरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में ललित मोदी और माइकल क्लार्क द्वारा थप्पड़ कांड का जिक्र किए जाने को 'घृणित, निर्दयी और अमानवीय' करार दिया था।

भुनेश्वरी ने इंस्टाग्राम पर लिखा था, "ललित मोदी और माइकल क्लार्क शर्म करो। आप लोग इंसान भी नहीं हैं कि सिर्फ अपनी सस्ती लोकप्रियता और विचारों के लिए 2008 की किसी घटना को घसीट रहे हैं। श्रीसंत और हरभजन दोनों बहुत पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। वे अब स्कूल जाने वाले बच्चों के पिता हैं, फिर भी आप उन्हें पुराने जख्मों में फिर से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद घिनौना, निर्दयी और अमानवीय।" ललित मोदी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान क्लार्क के बियॉन्ड23 पॉडकास्ट में गए थे। उन्होंने कथित तौर पर स्टेडियम के सुरक्षा कैमरों से लिया गया वीडियो पॉडकास्ट जारी किया था।