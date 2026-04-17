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ललित मोदी भी हो गए वैभव सूर्यवंशी के फैन, बोले- यह मुमकिन नहीं है कि यह बच्चा 14 साल का हो

Apr 17, 2026 07:55 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ललित मोदी मानने को तैयार ही नहीं है कि वैभव अभी मात्र 14 साल के हैं। बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 5 मैच खेले हैं जिसमें 263.16 के स्ट्राक रेट के साथ 200 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े।

ललित मोदी भी हो गए वैभव सूर्यवंशी के फैन, बोले- यह मुमकिन नहीं है कि यह बच्चा 14 साल का हो

वैभव सूर्यवंशी अपनी कमाल की बल्लेबाजी से हर किसी को अपना दीवाना बना रहे हैं। इस कड़ी में आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का नाम भी जुड़ गया है। ललित मोदी आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी की लाजवाब बैटिंग के कायल हो गए हैं। वह मानने को तैयार ही नहीं है कि वैभव अभी मात्र 14 साल के हैं। बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 5 मैच खेले हैं जिसमें 263.16 के स्ट्राक रेट के साथ 200 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े।

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माइकल वॉन के साथ एक पॉडकास्ट में ललित मोदी ने कहा, "इस छोटे बच्चे को देखो। (वैभव) सूर्यवंशी को देखो। मैं अब आपको बता सकता हूं कि यह बच्चा भविष्य में ‘इंडियन क्रिकेट का नया चेहरा’ बनेगा। इस बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है। उसके चेहरे में कितना कॉन्फिडेंस है। 14 साल का! मेरा बेटा 14 साल का है।"

ललित मोदी ने यह भी सलाह दी कि सूर्यवंशी जैसे युवा टैलेंट को मैनेज करना जरूरी होगा क्योंकि उसे बहुत कम उम्र में ही शोहरत मिल गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई क्रिकेटरों को ऐसे ही हालात में 'मॉन्स्टर' बनते देखा है।

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उन्होंने कहा, "क्रिकेटर्स के लिए यह अगला सफर होगा कि हम उन्हें कैसे मैनेज करते हैं, उन्हें कैसे तैयार करते हैं और यह कैसे पक्का करते हैं कि यह अगली घड़ी और अगली फरारी के बारे में न हो और ऐसा बहुत से प्लेयर्स के साथ हुआ है। आप इसे IPL में देख सकते हैं। इसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स बनाए हैं लेकिन इसने कुछ बेहतरीन प्लेयर्स भी बनाए हैं। सूर्यवंशी वाला बच्चा। मैंने इस बच्चे को हिट करते देखा, [मैंने सोचा] 'यह मुमकिन नहीं है, मैं सपना देख रहा हूं। यह मुमकिन नहीं है कि यह बच्चा 14 साल का हो। सीरियसली?' मैं इसे गूगल पर सर्च कर रहा हूं, मैं लोगों को बुला रहा हूं, [पूछ रहा हूं], 'क्या यह सच है या कोई इसे बना रहा है?' और मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं, और मैं उन्हें बता रहा हूं कि मैं देख रहा हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस आदमी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है।"

ललित मोदी ने दुनिया भर में T20 लीग्स में बढ़ती दिलचस्पी के बीच टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए एक बड़ा सुझाव भी दिया।

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उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि टेस्ट क्रिकेट बना रहेगा क्योंकि मुझे यह फॉर्मेट पसंद है। वनडे इंटरनेशनल पूरी तरह से बेकार हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि T20 क्रिकेट में एक बहुत छोटा फॉर्मेट है। अब यह पैसे के बारे में नहीं है; यह इस बारे में है कि क्या आप भीड़ से वफादारी बनाए रख सकते हैं। जब आप अब बड़ी हो रही पीढ़ी को देखते हैं, तो दुर्भाग्य से वे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा कहीं भी असली टेस्ट क्रिकेट का अनुभव नहीं कर रहे हैं।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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