ललित मोदी भी हो गए वैभव सूर्यवंशी के फैन, बोले- यह मुमकिन नहीं है कि यह बच्चा 14 साल का हो

ललित मोदी मानने को तैयार ही नहीं है कि वैभव अभी मात्र 14 साल के हैं। बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 5 मैच खेले हैं जिसमें 263.16 के स्ट्राक रेट के साथ 200 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े।

वैभव सूर्यवंशी अपनी कमाल की बल्लेबाजी से हर किसी को अपना दीवाना बना रहे हैं। इस कड़ी में आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी का नाम भी जुड़ गया है। ललित मोदी आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी की लाजवाब बैटिंग के कायल हो गए हैं। वह मानने को तैयार ही नहीं है कि वैभव अभी मात्र 14 साल के हैं। बता दें, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अभी तक 5 मैच खेले हैं जिसमें 263.16 के स्ट्राक रेट के साथ 200 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी जड़े।

माइकल वॉन के साथ एक पॉडकास्ट में ललित मोदी ने कहा, "इस छोटे बच्चे को देखो। (वैभव) सूर्यवंशी को देखो। मैं अब आपको बता सकता हूं कि यह बच्चा भविष्य में ‘इंडियन क्रिकेट का नया चेहरा’ बनेगा। इस बच्चे में कितना कॉन्फिडेंस है। उसके चेहरे में कितना कॉन्फिडेंस है। 14 साल का! मेरा बेटा 14 साल का है।"

ललित मोदी ने यह भी सलाह दी कि सूर्यवंशी जैसे युवा टैलेंट को मैनेज करना जरूरी होगा क्योंकि उसे बहुत कम उम्र में ही शोहरत मिल गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई क्रिकेटरों को ऐसे ही हालात में 'मॉन्स्टर' बनते देखा है।

उन्होंने कहा, "क्रिकेटर्स के लिए यह अगला सफर होगा कि हम उन्हें कैसे मैनेज करते हैं, उन्हें कैसे तैयार करते हैं और यह कैसे पक्का करते हैं कि यह अगली घड़ी और अगली फरारी के बारे में न हो और ऐसा बहुत से प्लेयर्स के साथ हुआ है। आप इसे IPL में देख सकते हैं। इसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स बनाए हैं लेकिन इसने कुछ बेहतरीन प्लेयर्स भी बनाए हैं। सूर्यवंशी वाला बच्चा। मैंने इस बच्चे को हिट करते देखा, [मैंने सोचा] 'यह मुमकिन नहीं है, मैं सपना देख रहा हूं। यह मुमकिन नहीं है कि यह बच्चा 14 साल का हो। सीरियसली?' मैं इसे गूगल पर सर्च कर रहा हूं, मैं लोगों को बुला रहा हूं, [पूछ रहा हूं], 'क्या यह सच है या कोई इसे बना रहा है?' और मुझे ये मैसेज मिल रहे हैं, और मैं उन्हें बता रहा हूं कि मैं देख रहा हूं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, इस आदमी ने सबसे बेहतर परफॉर्म किया है।"

ललित मोदी ने दुनिया भर में T20 लीग्स में बढ़ती दिलचस्पी के बीच टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए एक बड़ा सुझाव भी दिया।