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क्रिकेटरों के रिटायरमेंट के पीछे 'घर की महिलाओं' का हाथ? योगराज सिंह के बयान ने मचाया बवाल

Mar 28, 2026 08:44 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने कहा है कि घर की लेडीज और पत्नियां खिलाड़ियों को रिटायरमेंट और करियर से जुड़े फैसले लेने के लिए इनफ्लुएंस करती हैं। अक्सर इस तरह के बयान योगराज सिंह देते रहते हैं।  

क्रिकेटरों के रिटायरमेंट के पीछे 'घर की महिलाओं' का हाथ? योगराज सिंह के बयान ने मचाया बवाल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और महान ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। योगराज सिंह ने कहा है कि घर की महिलाएं और पत्नियां खिलाड़ियों को रिटायरमेंट और करियर से जुड़े फैसले लेने के लिए इनफ्लुएंस करती हैं। अक्सर इस तरह के बयान योगराज सिंह देते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि खिलाड़ियों को तब तक खेलना चाहिए, जब तक वे प्रदर्शन करते हैं।

योगराज ने इनसाइडस्पोर्ट को दिए इंटरव्यू में कहा, "घर की लेडीज, आपकी पत्नियां, वे कोचिंग शुरू करती हैं, वे आपसे कहती हैं कि आपके रिटायर होने का समय आ गया है, परिवार, बच्चों की देखभाल करने का समय आ गया है, चलो बच्चों के साथ एन्जॉय करें। इसलिए मेरा मानना ​​है कि औरतों को एक महान खिलाड़ी के भविष्य के बीच में नहीं आना चाहिए, फकीर और खिलाड़ी ये दोनों का कोई धर्म नहीं है, वर्ग नहीं है, वे भगवान के होते हैं।"

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1980 के दशक की शुरुआत में एक टेस्ट और छह ODI खेलने वाले योगराज ने इसी इंटरव्यू में उम्र और रिटायरमेंट को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच विराट कोहली और रोहित शर्मा पर भी तीखा कटाक्ष किया था। विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से और इंग्लैंड से दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था।

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योगराज ने कहा था, "रोहित शर्मा और विराट कोहली युवा क्रिकेटर हैं और वे छोड़ना चाहते हैं। लानत है जिंदगी भर। दुनिया को एहसास दिलाओ कि तुम सबसे अच्छे हो, कि तुम जरूरी हो। अगर तुम पचास साल के भी हो और अभी भी दोहरा शतक बना रहे हो, तो भी कोई तुम्हें ड्रॉप नहीं करेगा। इस देश में यह उम्र का फैक्टर बहुत विचित्र है।" हालांकि, इस वीडियो में योगराज सिंह का ह्रदयपरिवर्तन भी दिखा, क्योंकि उन्होंने एमएस धोनी की तारीफ की, जिनको वे अक्सर युवराज सिंह को लेकर हर बात में घसीटते हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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