भारत के खिलाफ ऐसा होना थोड़ा निराशाजनक, न्यूजीलैंड की कमी पर छलका काइल जैमीसन का दर्द
भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 से आगे है। तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। काइल जैमीसन ने कहा कि चोटों के कारण न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इकाई में निरंतरता की कमी निराशाजनक है।
न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमीसन ने भारत के खिलाफ सीमित ओवरों की मौजूदा सीरीज में अपनी टीम की गेंदबाजी इकाई में निरंतरता की कमी पर निराशा जताते हुए कहा कि इससे टीम के अच्छे प्रदर्शन की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं। न्यूजीलैंड को टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था जबकि तीन मैच के बाद कीवी टीम वनडे सीरीज में 0-2 से पीछे है। अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी और लॉकी फर्ग्यूसन चोटों के कारण टीम से बाहर हैं जबकि ब्लेयर टिकनर को भी पिछले मैच में हाथ में चोट लग गई थी।
भारत के खिलाफ ऐसा होना थोड़ा निराशाजनक
मंगलवार को हैमिल्टन में तीसरे वनडे मैच के टॉस से पहले मेजबान प्रसारकों से बातचीत में जैमीसन ने कहा, ''यह थोड़ा निराशाजनक है। आप हमेशा एक जैसी गेंदबाजी इकाई उतारने की कोशिश करते हैं जिससे कि खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल और सामंजस्य विकसित हो सके। हमें उतने मैच साथ खेलने का मौका नहीं मिला जितना हम चाहते थे। लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ सप्ताह में हम सभी एक साथ मैदान पर उतरेंगे और लगातार कुछ मैच खेल सकेंगे।'' खराब मौसम के कारण तीसरा वनडे रद्द कर दिया गया।
'मैं बस खुद को ढालने की कोशिश कर रहा हूं'
ठंड और बारिश के बीच वेलिंगटन में खेले गए दूसरे मुकाबले में जैमीसन ने अपनी स्विंग, सीम और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किया था और तीन विकेट हासिल किए थे। उन्होंने कहा, ''मैं बस मौसम और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश कर रहा हूं। यह समझने की कोशिश रहती है कि परिस्थितियां कैसी होंगी और किस तरह विपक्षी टीम पर थोड़ा दबाव बनाया जा सकता है।'' जैमीसन इस सीरीज में पिचों से गेंदबाजों को मिल रही मदद से खुश हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले वे ऐसी सपाट पिचों पर खेले जहां 10 से कम की इकोनामी दर हासिल करना भी अच्छा प्रदर्शन माना जाता है।
'इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन आपको तैयारी...'
उन्होंने कहा, ''मुझे ऐसी पिचें बहुत पसंद हैं। मैं ऐसी पिचों पर खेलने का आदी हूं जहां अगर आपकी इकोनॉमी दर 10 से कम रहती है तो आप अच्छा दिन गुजार रहे होते हैं। इसलिए यह अच्छा है कि अब परिस्थितियां हमारे पक्ष में थोड़ी मददगार हैं।'' जैमीसन ने स्वीकार किया कि सीमित ओवरों के इतने सारे मुकाबले खेलने के बाद टेस्ट प्रारूप में ढलने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, ''इसमें थोड़ा समय लगता है लेकिन आपको अपनी तैयारी और प्रक्रिया पर भरोसा रखना होता है। इसके बाद खुद को खेल के हवाले कर देना होता है और यह स्वीकार करना होता है कि मुकाबले में जो भी हो उसके लिए तैयार रहना है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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