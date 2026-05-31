Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

6,6,6,6,6,6: कुशल भुर्तेल ने T20I में काटा युवराज सिंह जैसा गदर, नेपाली क्रिकेटर की नायाब क्लब में एंट्री

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share

Kushal Bhurtel: कुशल भुर्तेल ने एक ओवर में छह छक्के जड़ने का कारनामा अंजाम दिया है। नेपाल के क्रिकेटर ने चीन के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली। कुशल ने अपनी पारी में 16 छक्के ठोके।

6,6,6,6,6,6: कुशल भुर्तेल ने T20I में काटा युवराज सिंह जैसा गदर, नेपाली क्रिकेटर की नायाब क्लब में एंट्री

नेपाल के क्रिकेटर कुशल भुर्तेल ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह जैसा गदर काटा है। कुशल ने एक ओवर में छह छक्के लगाने का कारनामा अंजाम है। उन्होंने नायाब क्लब में एंट्री मारी है। कुशल T20I में एक ओवर में छक्के छक्के लगाने वाले पांचवें प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने रविवार को सिंगापुर नेशनल क्रिकेट ग्राउंड में चीन के खिलाफ 2026 एशियन गेम्स मेन्स T20I क्वालीफायर में धमाकेदार पारी खेली। उन्होंने 43 गेंदों पर पांच चौकों और 16 छक्कों की मदद से 129 रन बनाए। उन्होंने इसी दौरान एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाए। भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज ने सबसे पहले ऐसा किया था। उन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लगातार छह सिक्स ठोके थे।

कुशल ने 9वें ओवर में मचाया धमाल

कुशल ने चीन के चेन झूओ यू द्वारा डाले गए 9वें ओवर में लगातार छह छक्के मारे। झूओ ने 37 रन दिए थे, जिसमें एक वाइड थी। यह इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे महंगा ओवर रहा। एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड समोआ के डेरियस विसर के नाम है, जिन्होंने एक ओवर में छह छक्के मारे थे लेकिन लगातार गेंदों पर नहीं। उन्होंने वानुअतु के नलिन निपिको के खिलाफ ऐसा किया था। निपिको ने 39 रन दिए थे, जिसमें तीन नो-बॉल शामिल थीं। कुशल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में लगातार छह छक्के लगाने वाले नेपाल के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले दीपेंद्र सिंह ऐरी ने 2024 में कतर के खिलाफ ऐसा किया था। कुशल (99) ने पुरुषों के T20I में नेपाल के लिए सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में ऐरी (89) को भी पीछे छोड़ दिया।

T20I में एक ओवर में छह जड़ने वाले प्लेयर

युवराज सिंह 2007 बनाम इंग्लैंड 36 (6,6,6,6,6,6)

कीरोन पोलार्ड 2021 बनाम श्रीलंका 36 (6,6,6,6,6,6)

दीपेंद्र सिंह ऐरी 2024 बनाम कतर 36 (6,6,6,6,6,6)

मनन बशीर 2025 बनाम जिब्राल्टर 36 (6,6,6,6,6,6)

कुशल भुर्तेल 2026 बनाम चीन 37 (6,6,6,6,6,6,वाइड,6)

ये भी पढ़ें:13 गेदों मे 50 रन, शमी ने बचाया युवराज का रिकॉर्ड, उर्विल पटेल के तूफान की कहानी
ये भी पढ़ें:चेले अभिषेक को युवराज ने क्यों बोला 'सर'? IPL 2026 के बीच वायरल हुई य

नेपाल ऐसा करने वाली पहली टीम

कुशल की शानदार बल्लेबाजी के दम पर नेपाल ने 313/2 का स्कोर बनाया। यह नेपाल का टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। नेपाल ने चीन को 221 रनों के बड़े अंतर से मात दी। चीन की टीम महज 92 रनों पर सिमट गई। नेपाल T20I में एक से अधिक बार 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम है। इससे पहले, नेपाल ने हांग्जो में 2023 एशियन गेम्स के दौरान मंगोलिया के खिलाफ 314/3 का स्कोर बनाया था, जो T20I क्रिकेट में तीसरा सबसे बड़ा टोटल है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Nepal Cricket News
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।