कप्तान मेंडिस ने कोहली और रूट के धाकड़ क्लब में मारी एंट्री, टेस्ट में श्रीलंका के लिए रचा इतिहास
Kusal Mendis Century: कप्तान कुसल मेंडिस ने पाकिस्तान बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट मैच में शतक ठोका। मेंडिस ने विराट कोहली और जो रूट के एक खास क्लब में एंट्री कर ली है।
श्रीलंका टेस्ट टीम के कप्तान कुसल मेंडिस एक धाकड़ क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें विराट कोहली और जो रूट जैसे दिग्गज बल्लेबाज हैं। दरअसल, मेंडिस टेस्ट में बतौर कप्तान डेब्यू करते हुए शतक लगाने वाले 37वें प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने यह कारनामा रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में अंजाम दिया। पहली बार टेस्ट में कप्तान के रूप में बैटिंग करने उतरे मेंडिस ने 202 गेंदों में 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 119 रन बनाए। उन्होंने धनंजय डी सिल्वा (167) के साथ पांचवें विकेट के लिए 249 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका को लड़खड़ाने से बचाया। पाकिस्तान के लिए साकिब खान ने सात विकेट चटकाए। पाकिस्तान के 434/9 के जवाब में श्रीलंका की पहली पारी में 446 रन पर सिमटी, जिससे मेहमान टीम को केवल 12 रन की बढ़त मिली। गुरुवार को स्टंप्स के समय पाकिस्तान का दूसरी पारी में स्कोर 21.2 ओवर में 57/1 था।
मेंडिस ने श्रीलंका के लिए रचा इतिहास
मेंडिस ने श्रीलंका के लिए इतिहास रचा है। वह टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर शतक जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि कोहली ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बतौर टेस्ट कप्तान डेब्यू किया था। उन्होंने तब एडिलेड ओवल में पहली पारी में 115 और दूसरी पारी में 141 रन बनाए थे। कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं और अब भारत के लिए सिर्फ वनडे में एक्टिव हैं। भारत के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल ने भी टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर सेंचुरी जमाई थी। उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ 147 रनों की पारी खेली थी। इंग्लैंड के जो रूट ने 2017 में कप्तान के रूप में पहला पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के सामने खेला था। उन्होंने 190 रनों की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी कप्तानी डेब्यू पर सैकड़ा बनाया। उन्होंने 2014 में भारत के विरुद्ध ऐसा किया था।
टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाने वाले प्लेयर
टेस्ट कप्तानी डेब्यू पर शतक लगाने वाले खिलाड़ियों में कोहली, रूट, स्मिथ, गिल और मेंडिस के अलावा विलियम लॉयड मर्डोक (ऑस्ट्रेलिया), जॉर्ज हेनरी स्टीवंस ट्रॉट (ऑस्ट्रेलिया), आर्चिबाल्ड कैंपबेल मैकलारेन (इंग्लैंड), मोंटेग्यू अल्फ्रेड नोबल (ऑस्ट्रेलिया), क्लेमेंट हिल (ऑस्ट्रेलिया), हर्बर्ट विल्फ्रेड टेलर (साउथ अफ्रीका), वारविक विंडरिज आर्मस्ट्रांग (ऑस्ट्रेलिया), आर्थर लिंडसे हैसेट (ऑस्ट्रेलिया), विजय सैमुअल हजारे (भारत), जेफ्री बैक्सटर स्टॉलमेयर (वेस्टइंडीज), ज्योफ्री ऑसबोर्न रैबोन (न्यूजीलैंड), डेनिस जॉन मैकग्ल्यू (साउथ अफ्रीका), ग्राहम थॉर्न डाउलिंग (न्यूजीलैंड), बेवन अर्नेस्ट कॉन्गडन (न्यूजीलैंड), क्लाइव ह्यूबर्ट लॉयड (वेस्टइंडीज), ग्रेगरी स्टीफन चैपल (ऑस्ट्रेलिया), सुनील गावस्कर (भारत), ग्राहम नील येलप (ऑस्ट्रेलिया), जेफ्री जॉन क्रो (न्यूजीलैंड), दिलीप बलवंत वेंगसरकर (भारत), एलन जोसेफ लैम्ब (इंग्लैंड), डेविड लॉयड हॉटन (जिम्बाब्वे), शिवनारायण चंद्रपॉल (वेस्टइंडीज), एंड्रयू जॉन स्ट्रॉस (इंग्लैंड), केविन पीटरसन (इंग्लैंड), एलिस्टेयर नाथन कुक (इंग्लैंड), ब्रेंडन रॉस मरे टेलर (जिम्बाब्वे), क्रेग रिचर्ड एर्विन (जिम्बाब्वे), नजमुल हुसैन शांतो (बांग्लादेश), पीटर विलेम एड्रियन मुल्डर (साउथ अफ्रीका), रहमत शाह ज़ुरमताई (अफगानिस्तान), ब्रायन जॉन बेनेट (जिम्बाब्वे) शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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