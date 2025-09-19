रोहित से आगे निकल गए कुसल मेंडिस, एशिया कप में तोड़ सकते हैं कोहली का रिकॉर्ड

श्रीलंका के बल्लेबाज कुशल मेंडिस ने एशिया कप टी20 में रोहित शर्मा का दो बार 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। उनकी नजरें अब कोहली के रिकॉर्ड पर हैं, जोकि चार बार ये कारनामा कर चुके हैं।

श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर कुसल मेंडिस ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक अहम मुकाबले में शानदार पारी खेली। उन्होंने उनकी अर्धशतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका ने 6 विकेट से जीत हासिल की। श्रीलंका ने एशिया कप 2025 के लीग स्टेज में अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। कुसल मेंडिस ने अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 52 गेंदों में 74 रन की दमदार पारी खेली। वह अंत तक नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर वापस लौटे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

श्रीलंका के विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस एशिया कप टी20 फॉर्मेट में तीन बार 50 से अधिक का स्कोर बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने भारत के पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा को इस लिस्ट में पीछे छोड़ा, जिनके नाम एशिया कप टी20 में दो 50 से अधिक स्कोर दर्ज हैं। एशिया कप टी20 में सबसे ज्यादा बार 50 से अधिक स्कोर बनाने का रिकॉर्ड स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के नाम है। उन्होंने चार बार ये कारनामा किया है।