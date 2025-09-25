राजस्थान रॉयल्स में राहुल द्रविड़ की जगह लेगा ये महान बल्लेबाज, IPL 2026 के लिए शुरू की प्लानिंग

राजस्थान रॉयल्स (आरआर) में राहुल द्रविड़ की जगह कुमार संगकारा जिम्मेदारी संभालेंगे। द्रविड़ ने पिछले महीने राजस्थान के हेड कोच पद से इस्तीफा दिया था। संगकारा ने IPL 2026 के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है।

राहुल द्रविड़ के हेड कोच पद से हटने के बाद श्रीलंका के महान बल्लेबाज कुमार संगकारा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स (आरआर) में कोचिंग स्टाफ का नेतृत्व करने के लिए वापसी करेंगे। द्रविड़ को आईपीएल 2025 से पहले आरआर का कोच नियुक्त किया गया था।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार 2021 से राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेट निदेशक रहे संगकारा द्रविड़ के जाने से खाली हुई जगह को भरने के लिए तैयार हैं और उन्होंने आईपीएल 2026 की योजना बनाना शुरू कर दिया है। 2021 में राजस्थान रॉयल्स में शामिल होने के बाद से संगकारा हेड कोच की दोहरी भूमिका भी निभा रहे हैं और संजू सैमसन की अगुवाई वाली फ्रेंचाइजी ने उनके मार्गदर्शन में चार सत्र में दो बार प्लेऑफ में जगह बनाई है।

राजस्थान रॉयल्स 2008 में उद्घाटन सत्र में आईपीएल जीतने के बाद 2022 में पहली बार फाइनल में पहुंची, लेकिन खिताबी मुकाबले में गुजरात टाइटन्स से हार गई। 2023 में पांचवें स्थान पर रहने के बाद टीम अगले सत्र में प्लेऑफ में पहुंची जहां उन्हें क्वालीफायर 2 में हार का सामना करना पड़ा। द्रविड़ हेड कोच के तौर पर भारत को 2024 टी20 वर्ल्ड कप खिताब दिलाने के बाद राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच बने। लेकिन हाल में उन्होंने हटने का फैसला किया।