एशिया कप में बेंच गर्म करता रह जाएगा ये सूरमा...पूर्व भारतीय स्पिनर ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

टी20 एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से यूएई में होने जा रहा है। पूर्व भारतीय स्पिनर मनिंदर सिंह ने कुलदीप यादव को लेकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। कुलदीप ने भारत के लिए आखिरी मैच मार्च 2025 में खेला था।

टी20 एशिया कप 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में शुरू होने जा रहा। पूर्व भारतीय स्पिनर मनिंदर सिंह ने एक सूरमा को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। मनिंदर को लगता है कि स्पिनर कुलदीप यादव आगामी एशिया कप में सिर्फ बेंच गर्म करते रह जाएंगे क्योंकि उन्हें भारतीय प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलेगी। उनका मानना है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर, कुलदीप पर 'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती को तरजीह देंगे जबकि अक्षर पटेल दूसरे स्पिनर होंगे क्योंकि वह बल्ले से भी योगदान दे सकते हैं।

कुलदीप ने भारत के लिए आखिरी मैच मार्च 2025 में खेला था, जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। वह इंग्लैंड दौरे पर भी गए थे मगर एक भी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिला। कुलदीप ने पिछला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जून 2024 में खेला था। यह टी20 वर्ल्ड कप फाइनल था, जिसमें कुलदीप ने 45 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं चटकाया। हालांकि, उन्होंने आईपीएल 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए 24.06 की औसत से 15 विकेट हासिल किए थे। उनका इकॉनमी रेट 7.07 रन प्रति ओवर था, जो प्रभावशाली है।

मनिंदर ने इंडिया टुडे से कहा, "मुझे संदेह है कि अगर वे एशिया कप में दो स्पिनरों के साथ उतरेंगे तो कुलदीप यादव को खिलाएंगे या नहीं। अक्षर पटेल होंगे क्योंकि वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और वरुण चक्रवर्ती भी।" पूर्व स्पिनर कहा कि अगर कुलदीप इंग्लैंड में खेलते तो भारत सीरीज जीतता। उन्होंने कहा, "अगर उन्होंने इंग्लैंड में टेस्ट मैचों में कुलदीप को खिलाया होता तो भारत 3-1 से सीरीज जीत जाता।" बता दें कि पांच टेस्ट मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी।