Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Kuldeep Yadav will no longer play in Australia Released from India T20I Squad shocking update from BCCI
कुलदीप यादव अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलेंगे, भारतीय स्क्वॉड से हुए रिलीज; BCCI का चौंकाने वाला अपडेट

कुलदीप यादव अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलेंगे, भारतीय स्क्वॉड से हुए रिलीज; BCCI का चौंकाने वाला अपडेट

संक्षेप: Kuldeep Yadav Released from India T20I Squad: स्पिनर कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया में भारत के टी20 स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

Sun, 2 Nov 2025 08:41 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। भारत ने रविवार को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से शिकस्त दी। सूर्या ब्रिगेड की जीत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक चौंकाने वाला अपडेट दिया है। कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलेंगे। उन्हें भारत के टी20 स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रिलीज किया गया है। 30 वर्षीय कुलदीप को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 सीरीज से रिलीज करने का अनुरोध किया ताकि वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज में खेल सकें। दूसरा चार दिवसीय मैच 6 नवंबर से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कुलदीप को लाल गेंद से खेलने का समय देने के लिए यह फैसला लिया गया है।'' भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा। पहला टेस्ट कोलकाता और दूसरा मैच गुवाहाटी में होगा।

ये भी पढ़ें:कड़ी मेहनत कर रहे थे और…ये 'पैंतरा' चलने पर सूर्यकुमार यादव हुए गदगद

बता दें कि कुलदीप ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे और दो टी20 मैच में प्लेइंग इलेवन के हिस्सा रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 रन देकर एक विकेट चटकाए थे। कुलदीप ने दूसरे टी20 मुकाबले मे 45 रन खर्च करने के बाद दो शिकार किए। पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसमें भारतीय टीम को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज की की बात करें तो ऋषभ पंत की कप्तानी वाली भारत ए टीम ने रविवार को तीन विकेट से जीत दर्ज की। भारत ए को 275 रन के लक्ष्य के सामने अंतिम दिन 166 रन की जरूरत थी। पंत ने 90 रन की शानदार पारी खेली।

ये भी पढ़ें:होबार्ट टी20: सुंदर ने बजाई AUS की बैंड, टीम इंडिया ने सीरीज में की बराबरी

दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे मैच के लिए भारत ए का अपडेटेड स्क्वॉड: ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), साई सुदर्शन (उपकप्तान), देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, हर्ष दुबे, तनुष कोटियन, मानव सुथार, खलील अहमद, गुरनूर बराड़, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, कुलदीप यादव।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Kuldeep Yadav India Vs Australia BCCI
लेटेस्ट IND vs AUS, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |