कुलदीप यादव अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलेंगे, भारतीय स्क्वॉड से हुए रिलीज; BCCI का चौंकाने वाला अपडेट

संक्षेप: Kuldeep Yadav Released from India T20I Squad: स्पिनर कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया में भारत के टी20 स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को इसकी जानकारी दी।

भारतीय टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में पांच मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है। भारत ने रविवार को होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से शिकस्त दी। सूर्या ब्रिगेड की जीत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक चौंकाने वाला अपडेट दिया है। कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव अब ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलेंगे। उन्हें भारत के टी20 स्क्वॉड से रिलीज कर दिया गया है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए रिलीज किया गया है। 30 वर्षीय कुलदीप को दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ दूसरे चार दिवसीय मैच के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है।

बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ''भारतीय टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 सीरीज से रिलीज करने का अनुरोध किया ताकि वह बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज में खेल सकें। दूसरा चार दिवसीय मैच 6 नवंबर से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कुलदीप को लाल गेंद से खेलने का समय देने के लिए यह फैसला लिया गया है।'' भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होगा। पहला टेस्ट कोलकाता और दूसरा मैच गुवाहाटी में होगा।

बता दें कि कुलदीप ऑस्ट्रेलिया में एक वनडे और दो टी20 मैच में प्लेइंग इलेवन के हिस्सा रहे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में 50 रन देकर एक विकेट चटकाए थे। कुलदीप ने दूसरे टी20 मुकाबले मे 45 रन खर्च करने के बाद दो शिकार किए। पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ गया था, जिसमें भारतीय टीम को गेंदबाजी का मौका नहीं मिला। वहीं, दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ सीरीज की की बात करें तो ऋषभ पंत की कप्तानी वाली भारत ए टीम ने रविवार को तीन विकेट से जीत दर्ज की। भारत ए को 275 रन के लक्ष्य के सामने अंतिम दिन 166 रन की जरूरत थी। पंत ने 90 रन की शानदार पारी खेली।