कुलदीप यादव 14 मार्च को लेंगे 7 फेरे, शादी में ‘राजपूताना’ थीम बजट 2 करोड़; जानें और क्या क्या?
कुलदीप यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 8 मार्च को चैंपियन बनी टीम इंडिया का वह हिस्सा थे। अब 14 मार्च को कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ 7 फेरे लेंगे।
चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। 8 मार्च को चैंपियन बनी टीम इंडिया का वह हिस्सा थे। अब 14 मार्च को कुलदीप अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह के साथ 7 फेरे लेंगे। कुलदीप यादव की शादी मंसूरी में होने वाली है। उनकी शादी किस होटल में होने वाली है, शादी की थीम क्या होगी, शादी में कितना पैसा खर्च होगा उसको लेकर तमाम जानकारियां सामने आई है। बता दें, कुलदीप यादव को टी20 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला था, यह मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जहां उन्होंने 14 रन खर्च कर 1 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार कुलदीप यादव की शादी मसूरी के 'वेलकम होटल द सेवॉय' में होगी। शादी की थीम ‘राजपूताना’ रखी गई है, वहीं शादी का कुल बजट 2 करोड़ रुपए के आस-पास का है।
कुलदीप यादव की शादी में बड़े-बड़े राजनेताओं समेत क्रिकेटर शिकरत करेंगे, ऐसे में इंतजाम काफी बड़े पैमाने पर किए गए हैं। जानकारी के अनुसार कुलदीप यादव की शादी की थाली की कीमत तकरीबन 20 हजार रुपए के आसपास हो सकती है, जिसमें यूपी और उत्तराखंड की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
शादी के बाद कुलदीप और वंशिका यूपी में रिस्पेशन पार्टी भी देंगे। 17 मार्च को लखनऊ के सेंट्रम होटल में कुलदीप और वंशिका की भव्य रिसेप्शन पार्टी होगी।
कौन है वंशिका सिंह?
कुलदीप यादव की होने वाली पत्नी वंशिका सिंह यूपी की ही रहने वाली है। उनका जन्म कानपुर में हुआ था। कुलदीप-वंशिका की बचपन की दोस्ती प्यार में बदली और जल्द ही वह शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वंशिका आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गईं। उनके पिता योगेंद्र सिंह चड्ढा एलआईसी में कार्यरत हैं। वहीं, वंशिका इस समय ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें