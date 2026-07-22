भारतीय XI में अनदेखी के बाद कुलदीप यादव ने ढूंढा नया ठिकाना, इंग्लैंड में इस टीम के लिए खेलेंगे

Kuldeep Yadav signs for Yorkshire: भारतीय XI में अनदेखी के बाद कुलदीप यादव ने नया ठिकाना ढूंढा है। वह इंग्लैंड में यॉर्कशर टीम के लिए खेलेंगे। भारतीय स्पिनर ने यॉर्कशर के साथ आठ मैचों का कॉन्ट्रैक्ट किया है।

भारत की प्लेइंग इलेवन में बार-बार अनदेखी किए जाने के बाद बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने शीर्ष इंग्लिश काउंटी टीम यॉर्कशर के लिए बुधवार को मौजूदा सत्र में आठ मैच खेलने का करार किया। यॉर्कशर काउंटी क्रिकेट क्लब ने अपनी वेबसाइट पर घोषणा की, ''यॉर्कशर काउंटी क्रिकेट क्लब को भारतीय अंतरराष्ट्रीय स्पिनर कुलदीप यादव के साथ विदेशी खिलाड़ी के तौर पर करार करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 31 साल के कुलदीप 'मेट्रो बैंक वन डे कप' के पांच मुकाबलों के लिए उपलब्ध रहेंगे और फिर सितंबर में 'रोथसे काउंटी चैंपियनशिप' के आखिरी चार में से तीन मैच खेलने के लिए हैडिंग्ले लौटेंगे।''

'मैं यॉर्कशर से जुड़कर बहुत खुश हूं और...' कुलदीप शुक्रवार को नीथ में ग्लेमोर्गन के खिलाफ होने वाले 50 ओवर के मैच के लिए टीम में शामिल हो रहे हैं। यॉर्कशर से जुड़ने पर कुलदीप ने कहा, ''मैं यॉर्कशर से जुड़कर बहुत खुश हूं और इस मौके के लिए आभारी हूं। यॉर्कशर जैसे शानदार इतिहास वाले क्लब का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी।'' उन्होंने कहा, ''मुझे हमेशा से इंग्लैंड के हालात में खेलने की चुनौती पसंद रही है और प्रबंधन से बात करने के बाद मैं टीम से जुड़ने के लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं हैडिंग्ले में टीम के लिए अच्छा योगदान देने को लेकर उत्सुक हूं।'' भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने कुलदीप की काबिलियत पर अधिक भरोसा नहीं दिखाया लेकिन यॉर्कशर प्रबंधन का मानना ​​है कि इंग्लैंड की गर्म और सूखी गर्मियों में कुलदीप टीम के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

'कुलदीप अपनी गेंदबाजी से हमें एक नया...' क्लब के क्रिकेट महाप्रबंधक गैविन हैमिल्टन ने कहा, ''कुलदीप अंतरराष्ट्रीय स्तर के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं जो इन मुकाबलों के दौरान हमारी टीम को बहुत मजबूती देंगे।'' स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हैमिल्टन ने कहा, ''इस बार गर्मी और सूखा मौसम रहा है इसलिए हमें उम्मीद है कि सत्र के आखिरी दौर में स्पिन अहम भूमिका निभाएगी। कुलदीप अपनी बाएं हाथ की कलाई की स्पिन गेंदबाजी से हमें एक नया आयाम देते हैं और उनके पास शीर्ष स्तर का काफी अनुभव है। हम यॉर्कशर में उनका स्वागत करते हुए बहुत खुश हैं।'' कुलदीप ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट मैच में 22 की औसत से 79 विकेट लिए हैं जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 40 रन देकर पांच विकेट है। वनडे क्रिकेट में उनका प्रदर्शन और भी शानदार रहा है जहां उन्होंने 194 विकेट लिए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 25 रन देकर छह विकेट है।