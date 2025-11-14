कुलदीप यादव ने BCCI से मांगी छुट्टी, वजह है बेहद खास; मिस कर सकते हैं दूसरा टेस्ट और वनडे सीरीज
संक्षेप: कुलदीप यादव ने BCCI से छुट्टी की मांग की है। इसके पीछे की वजह बेहद खास है। कुलदीप यादव साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट और वनडे सीरीज को मिस कर सकते हैं। कुलदीप यादव शादी करने जा रहे हैं।
भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से कुछ दिनों के लिए छुट्टी की मांग की है। इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। कुलदीप यादव अभी कोलकाता के ईडन गार्डेंस में जारी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, लेकिन इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को वे मिस कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के बाद खेली जाने वाली वनडे सीरीज को भी ये स्पिनर मिस कर सकता है, क्योंकि वे नवंबर के आखिर में शादी करने जा रहे हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो कुलदीप यादव की शादी आईपीएल के ठीक बाद होने वाली थी, जिसे पोस्टपोन किया गया, क्योंकि इंडिया-पाकिस्तान के बीच पनपी युद्ध जैसी स्थिति के कारण आईपीएल को भी खिसकाया गया था। अब कुलदीप यादव नवंबर के आखिरी सप्ताह में शादी करने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, कुलदीप अपनी शादी के लिए छुट्टी के लिए बीसीसीआई से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। बोर्ड के सूत्रों ने बताया कि इस स्पिनर ने नवंबर के आखिरी हफ्ते के लिए बोर्ड से छुट्टी मांगी है।
कुलदीप भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और पहले टेस्ट मैच में खेल भी रहे हैं। दूसरा टेस्ट मैच 22 नवंबर से गुवाहटी में खेला जाएगा। इस मैच को और 30 नवंबर से शुरू होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को वे मिस कर सकते हैं। हालांकि, 9 दिसंबर से खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए वे उपलब्ध रह सकते हैं। बीसीसीआई सूत्र ने बताया, "कुलदीप की शादी नवंबर के आखिरी सप्ताह में होनी है। टीम प्रबंधन उन्हें छुट्टियों की सही संख्या देने से पहले यह आकलन करेगा कि उन्हें उनकी सेवाओं की जरूरत कब तक है।"
कुलदीप यादव वनडे और टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। वनडे सीरीज में एक और टी20 सीरीज में 2 मुकाबले खेलने के बाद उनको टीम से रिलीज कर दिया गया था। भारत आकर वे बेंगलुरु में इंडिया ए के लिए दूसरे अनाधिकारिक टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेले थे। अब कोलकाता में टेस्ट मैच खेल रहे हैं। इस मैच के बाद उनको रिलीज किया जा सकता है।