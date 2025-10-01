कुलदीप यादव का फिर कटेगा पत्ता? एशिया कप में 17 विकेट लेने के बाद भी करना होगा इंतजार

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी कुलदीप यादव को अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। शुभमन गिल ने हिंट दिया है कि यहां भी टीम संयोजन को देखते हुए उनको इंतजार करना पड़ सकता है।

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में टीम संयोजन को लेकर काफी दुविधा में हैं। गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हिंट दिया है कि टीम बल्लेबाजी और तेज गेंदबाजी को लेकर ज्यादा ध्यान दे रही है, ऐसे में घर पर भी कुलदीप को अपने मौके के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। भारत के व्हाइट बॉल के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में पूरी सीरीज के दौरान बेंच पर बैठना पड़ा था। हालांकि उन्होंने खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दमदार प्रदर्शन किया। टी20 एशिया कप में वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

कुलदीप यादव ने कई मैचों में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। टी20 एशिया कप में उन्होंने सात मैचों में 17 विकेट चटकाए। हाल के प्रदर्शन के बावजूद गिल ने इंग्लैंड दौरे के दौरान कुलदीप को टीम में नहीं चुने जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उनका मानना ​​है कि उनकी वापसी पर अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि पिच कैसी रहती है और कैरेबियाई टीम के खिलाफ सबसे उपयुक्त संयोजन क्या होगा। पिछले कुछ सालों में जब भारत ने टेस्ट क्रिकेट के लिए टीमों की मेजबानी की है तो अक्सर टर्निंग पिचें तैयार की गई हैं। इस साल इंग्लैंड में भारत ने 2-2 की सीरीज में अच्छा मुकाबला किया, तो अब कैसी पिच की उम्मीद करनी चाहिए?

इंग्लैंड में भारत ने तेज गेंदबाजी पर आधारित आक्रमण चुना था और सिर्फ रवींद्र जडेजा और वॉशिगंटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर्स ही स्पिनर थे, जबकि कुलदीप यादव को पांचों टेस्ट में नहीं खिलाया गया। भारत में स्थिति अलग होगी, लेकिन टेस्ट से दो दिन पहले इशारे थे कि अहमदाबाद की पिच उम्मीद से ज्यादा हरी रहेगी।