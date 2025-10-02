कुलदीप यादव की गेंद पर होप खा गए चकमा, बोल्ड होने के बाद हैरान होकर क्रीज पर खड़े रह गए

कुलदीप यादव ने गुरुवार को वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप को अपनी एक गेंद से चकमा दिया, जिस पर वह क्लीन बोल्ड हो गए। होप आउट होने के बाद कुछ देर क्रीज पर ही खड़े रह गए।

भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव को लंबे समय बाद भारतीय टेस्ट टीम की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली। कुलदीप ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया। कुलदीप ने 6.1 ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिए। कुलदीप ने पहली पारी में शे होप को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। उनकी इस गेंद को देखकर बल्लेबाज भी हैरान रह गए। भारत ने दो मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को वेस्टइंडीज की पहली पारी को 44.1 ओवर में 162 रन पर समेट दिया।

वेस्टइंडीज की पारी के 24वें ओवर में कुलदीप यादव ने दूसरी गेंद पर शाई होप को अपना शिकार बनाया। होप को कुलदीप ने ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद फेंकी, जोकि गिरने के बाद तेजी सें अदर आई और उनके ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। होप खुद को आउट होता देख यकीन नहीं कर सके और क्रीज पर ही कुछ देर खड़े रहे।

कुलदीप यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेंच पर आराम करने के बाद आखिरकार प्लेइंग इलेवन में वापसी की। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में तीन स्पिनर के साथ उतरने का फैसला किया है।