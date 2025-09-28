Kuldeep Yadav created history by thrashing Pakistan Beat Lasith Malinga in Most Wickets in Asia Cup History List पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, इस मामले में बने नंबर-1 एशियाई बॉलर, Cricket Hindi News - Hindustan
Kuldeep Yadav created history by thrashing Pakistan Beat Lasith Malinga in Most Wickets in Asia Cup History List

पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, इस मामले में बने नंबर-1 एशियाई बॉलर

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 10:29 PM
भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 फाइनल में कुलदीप यादव का जादू खूब चला। टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 146 रनों पर घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की बल्लेबाजी को तहस-नहस करने का काम चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने ही किया। कुलदीप ने अपने 4 ओवर के कोटे में 30 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड है एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने का। उन्होंने श्रीलंका की लीजेंड्री गेंदबाज लासिथ मलिंगा को पछाड़ नंबर-1 का पायदान हासिल कर लिया है।

एशिया कप के वनडे और टी20 एडिशन मिलाकर लासिथ मलिंगा ने अपने करियर में 33 विकेट चटकाए थे, वहीं फाइनल में 4 विकेट लेकर धुआंधार परफॉर्मेंस करने वाले कुलदीप यादव अब 36 विकेट के साथ पहले पायदान पर पहुंच गए हैं।

एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट

36 - कुलदीप यादव*

33 - लसिथ मलिंगा

30-मुरलीधरन

29- आर जड़ेजा

28- शाकिब अल हसन

कुलदीप यादव ने इसी के साथ एशिया कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। एशिया कप 2025 में कुलदीप अपने नाम कुल 17 विकेट दर्ज करने में कामयाब रहे। इससे पहले 2007 में श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने ऐसा करनामा किया था।

एशिया कप के एक एडिशन में सर्वाधिक विकेट

17 - कुलदीप यादव (2025)*

17 - अजंता मेंडिस (2007)

14 - इरफ़ान पठान (2004)

12 - सचिन तेंदुलकर (2004)

12 - अमजद जावेद (2016)

कुलदीप यादव एक T20I सीरीज में भी संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी और अर्शदीप सिंह की बराबरी की है।

एक T20I सीरीज में सर्वाधिक विकेट (फुल मेंबर)

17 - कुलदीप यादव, एशिया कप 2025 (ईआर: 6.27)

17 - फजलहक फारूकी, टी20 विश्व कप 2024 (ईआर: 6.31)

17 - अर्शदीप सिंह, टी20 विश्व कप 2024 (ईआर: 7.16)

16 - वानिंदु हसरंगा, टी20 विश्व कप 2021 (ईआर: 5.20)

बात मैच की करें तो, IND vs PAK फाइनल में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान की टीम को साहिबजादा फरहान और फखर जमन ने शानदार शुरुआत दी थी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 84 रन जोड़े थे, इस दौरान फरहान (57) अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे थे। मगर जैसे ही फरहान के रूप में पाकिस्तान को पहला झटका लगा तो टीम ताश के पत्ता की तरह ढह गई। भारतीय स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को अपने जाल में बखूबी फंसाया। पूरी पाकिस्तानी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और 146 के स्कोर पर सिमट गई। कुलदीप यादव ने इस दौरान सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, वहीं बुमराह चक्रवर्ती और अक्षर को 2-2 सफलताएं मिली।

