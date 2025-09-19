Kuldeep Yadav breaks silence on being benched for the entire England tour makes a big statement on Gautam Gambhir कुलदीप यादव ने पूरे इंग्लैंड दौरे पर बेंच पर बैठाए जाने पर तोड़ी चुप्पी, गौतम गंभीर पर दिया बड़ा बयान, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Kuldeep Yadav breaks silence on being benched for the entire England tour makes a big statement on Gautam Gambhir

कुलदीप यादव ने पूरे इंग्लैंड दौरे पर बेंच पर बैठाए जाने पर तोड़ी चुप्पी, गौतम गंभीर पर दिया बड़ा बयान

कुलदीप यादव ने एशिया कप में भारत के दोनों शुरुआती मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है। ओमान के साथ मैच से पहले उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर खुद को मौका नहीं दिए जाने पर चुप्पी तोड़ी है। उन्हें बेंच पर बैठाए जाने का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि कोच गौतम गंभीर ने उन्हें भरोसे में लिया था।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 09:56 AM
share Share
Follow Us on
कुलदीप यादव ने पूरे इंग्लैंड दौरे पर बेंच पर बैठाए जाने पर तोड़ी चुप्पी, गौतम गंभीर पर दिया बड़ा बयान

कुलदीप यादव जबरदस्त फॉर्म में हैं। एशिया कप में अब तक हुए भारत के दोनों ही मैचों में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है। उन्होंने यूएई के खिलाफ 4 तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 3 विकेट हासिल किए। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में चुना गया था लेकिन सीरीज के सभी 5 टेस्ट में उन्हें मौका तक नहीं मिला। वह बेंच ही गरम करते रहे। अब ओमान के खिलाफ मैच से पहले कुलदीप यादव ने उसे लेकर चुप्पी तोड़ी है और कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ी बात कही है।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान कई पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट लगातार कहते रहे कि कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में रखना चाहिए। उनके आने से भारत टेस्ट में 20 विकेट हासिल कर सकेगा लेकिन टीम मैनेजमेंट का रुख अलग ही रहा। उसका जोर विशेषज्ञ गेंदबाजों से ज्यादा बोलिंग ऑलराउंडरों पर था। ऐसे गेंदबाज जो जरूरत पड़ने पर ठीक-ठाक बैटिंग भी कर सके।

ओमान के खिलाफ मैच से पहले गुरुवार को कुलदीप यादव ने इंग्लैंड दौरे में खुद को मौका नहीं दिए जाने पर कहा कि हेड कोच गौतम गंभीर ने उनसे साफ-साफ कहा था। उन्होंने बताया था कि वह बैटिंग में गहराई चाहते हैं। 30 साल के स्पिनर कुलदीप यादव को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में खुद को मौका नहीं दिए जाने का कोई मलाल भी नहीं है।

ये भी पढ़ें:कुलदीप ने पाकिस्तानी स्पिनर का रिकॉर्ड तोड़ा, सिर्फ 13 गेंद में झटके 4 विकेट लिए
ये भी पढ़ें:एशिया कप टी20 के इतिहास के 5 बेस्ट बोलिंग फिगर, दूसरे नंबर पर पहुंचे कुलदीप यादव
ये भी पढ़ें:क्या टैलेंट है! कुलदीप यादव की कातिलाना गेंदबाजी पर फिदा हुए वसीम अकरम

कुलदीप ने कहा, 'कम्यूनिकेशन क्लियर था। कभी-कभी मुझे लगा कि मैच खेल सकता था लेकिन दुर्भाग्य से बैटिंग में गहराई या कॉम्बिनेशन के चलते मैं जगह नहीं बना पाया। गौतम भाई इसके बारे में बहुत स्पष्टवादी थे। यह स्किल या बैटिंग का मामला नहीं था बल्कि हालात के हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन का मामला था। मैंने अपने समय का लुत्फ उठाया और बहुत कुछ सीखा।'

कुलदीप यादव ने आगे कहा, 'जब आप नहीं खेलते हैं तब आप ऑब्जर्व करके और भी ज्यादा सीखते हैं और बेहतर खिलाड़ी बनते हैं। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपनी कमोजोरी को स्वीकार करना और उसमें सुधार करना कठिन होता है।'

Kuldeep Yadav Asia Cup 2025 Tendulkar Anderson Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |