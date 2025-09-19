कुलदीप यादव ने पूरे इंग्लैंड दौरे पर बेंच पर बैठाए जाने पर तोड़ी चुप्पी, गौतम गंभीर पर दिया बड़ा बयान

कुलदीप यादव ने एशिया कप में भारत के दोनों शुरुआती मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है। ओमान के साथ मैच से पहले उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर खुद को मौका नहीं दिए जाने पर चुप्पी तोड़ी है। उन्हें बेंच पर बैठाए जाने का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने कहा कि कोच गौतम गंभीर ने उन्हें भरोसे में लिया था।

कुलदीप यादव जबरदस्त फॉर्म में हैं। एशिया कप में अब तक हुए भारत के दोनों ही मैचों में उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है। उन्होंने यूएई के खिलाफ 4 तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 3 विकेट हासिल किए। उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भी टीम में चुना गया था लेकिन सीरीज के सभी 5 टेस्ट में उन्हें मौका तक नहीं मिला। वह बेंच ही गरम करते रहे। अब ओमान के खिलाफ मैच से पहले कुलदीप यादव ने उसे लेकर चुप्पी तोड़ी है और कोच गौतम गंभीर को लेकर बड़ी बात कही है।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान कई पूर्व क्रिकेटर और एक्सपर्ट लगातार कहते रहे कि कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में रखना चाहिए। उनके आने से भारत टेस्ट में 20 विकेट हासिल कर सकेगा लेकिन टीम मैनेजमेंट का रुख अलग ही रहा। उसका जोर विशेषज्ञ गेंदबाजों से ज्यादा बोलिंग ऑलराउंडरों पर था। ऐसे गेंदबाज जो जरूरत पड़ने पर ठीक-ठाक बैटिंग भी कर सके।

ओमान के खिलाफ मैच से पहले गुरुवार को कुलदीप यादव ने इंग्लैंड दौरे में खुद को मौका नहीं दिए जाने पर कहा कि हेड कोच गौतम गंभीर ने उनसे साफ-साफ कहा था। उन्होंने बताया था कि वह बैटिंग में गहराई चाहते हैं। 30 साल के स्पिनर कुलदीप यादव को एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में खुद को मौका नहीं दिए जाने का कोई मलाल भी नहीं है।

कुलदीप ने कहा, 'कम्यूनिकेशन क्लियर था। कभी-कभी मुझे लगा कि मैच खेल सकता था लेकिन दुर्भाग्य से बैटिंग में गहराई या कॉम्बिनेशन के चलते मैं जगह नहीं बना पाया। गौतम भाई इसके बारे में बहुत स्पष्टवादी थे। यह स्किल या बैटिंग का मामला नहीं था बल्कि हालात के हिसाब से टीम कॉम्बिनेशन का मामला था। मैंने अपने समय का लुत्फ उठाया और बहुत कुछ सीखा।'