कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी स्पिनर का रिकॉर्ड तोड़ा, सिर्फ 13 गेंद में झटके 4 विकेट

भारतीय टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव एशिया कप में सबसे तेज 4 विकेट झटकने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के शादाब खान का रिकॉर्ड तोड़ा।

भारत ने यूएई को 9 विकेट से हराकर एशिया कप 2025 का शानदार आगाज किया है। भारत ने बुधवार को एशिया कप के दूसरे मैच में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ 93 गेंदे शेष रहते जीत हासिल की, जोकि एशिया कप टी20 में बचे हुए गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। इस मैच में स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 2.1 ओवर में सात रन देकर चार विकेट लिए। कुलदीप ने अपने एक ही ओवर में तीन विकेट भी चटकाए। कुलदीप को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। इसके साथ ही कुलदीप यादव ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की।

कुलदीप यादव ने 13 गेंद के अंदर ही चार विकेट चटकाए, जोकि एशिया कप में नया रिकॉर्ड है। कुलदीप ने टी-20 एशिया कप के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन किया और वह इस आयोजन में सबसे तेज चार विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने। भारत के स्पिनर कुलदीप यादव ने पाकिस्तान के शादाब खान का रिकॉर्ड तोड़ा। शादाब ने एशिया कप 2022 में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मुकाबले में 17 गेंदों के अंदर 4 विकेट चटकाए थे।

कुलदीप यादव को यूएई के खिलाफ पारी में 7वें ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिला। उन्होंने पहले ओवर में चार रन दिए। इसके बाद अगले ओवर में उन्होंने तीन रन देते हुए तीन विकेट चटकाए, जिसमें उन्होंने राहुल चोपड़ा, कप्तान मुहम्मद वसीम और हर्षित के विकेट चटकाए। तीसरे ओवर में कुलदीप ने आते ही पहली गेंद पर हैदर अली को आउट करके यूएई की पारी का अंत किया। उन्होंने चार विकेट हॉल हासिल किया। यूएई की टीम 13.1 ओवर में 57 रन ही बना सकी।