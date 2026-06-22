T20 लीग में लागू किए गए 3 नए नियम, BCCI और ICC भी हो सकती है बदलाव के लिए मजबूर
महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 में लागू किए गए नए नियम कौन से हैं और इनसे क्रिकेट के खेल को क्या फायदा होने वाला है? उसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। BCCI और ICC भी इस पर विचार कर सकते हैं।
महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 की शुरुआत 20 जून से हो चुकी है। इस लीग में प्लेइंग कंडीशन्स में बदलाव किए गए हैं। 3 ऐसे नियम इस स्टेट टी20 लीग में लागू किए गए हैं, जिनके बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ये नियम कौन से हैं और इनसे क्रिकेट के खेल को क्या फायदा होने वाला है? उसके बारे में विस्तार से जान लीजिए।
1. फ्री हिट पर नो रन
अगर कोई बल्लेबाज नो बॉल के बाद की गेंद यानी फ्री हिट को खेलेगा और वह आउट हो जाएगा तो फिर बल्लेबाज के खाते में रन नहीं जुड़ेंगे। अभी तक यह नियम है कि अगर फ्री हिट पर गेंद स्टंप्स पर लगी, कैच आउट हुआ या फिर किसी अन्य तरीके से बल्लेबाज आउट हुआ (रन आउट को छोड़कर) तो बल्लेबाज रन दौड़ जाते थे, लेकिन महाराजा ट्रॉफी में बल्लेबाज या टीम को रन नहीं दिए जाएंगे। अगर क्लीन रन दौड़ा या चौका-छक्का लगाया तो बल्लेबाज या टीम को रन मिल जाएंगे।
2. इम्पैक्ट प्लेयर रूल में बदलाव
आईपीएल की तरह इस स्टेट लीग में भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल लागू है, लेकिन इस लीग में ऐसा किया जा रहा है कि टॉस से पहले टीम के कप्तान को अपनी प्लेइंग इलेवन की टीम शीट जमा करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर पहले बल्लेबाजी चुनी तो कोई और शीट दे दी और पहले गेंदबाजी चुनी तो कोई और टीम शीट दे दी। ऐसे में इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर टीमें सावधानी बरतेंगी और अपनी बेस्ट इलेवन ही चुनना पसंद करेंगी।
3. आउट नहीं तो रन मिलेगा
कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण करते समय ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि इस लीग में अगर ऑन फील्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया और थर्ड अंपायर ने उस फैसले को पलट दिया तो फिर बल्लेबाज को रन मिलेंगे, जो उसने दौड़कर लिए हैं। एलबीडब्ल्यू के केस में यह मायने रखता है, जब ऑनफील्ड अंपायर बल्ले में भी कई बार गेंद लगकर जाती है तो आउट दे देता है और बल्लेबाज को रन नहीं मिलता, क्योंकि गेंद को डेड मान लिया जाता है, लेकिन इस लीग में ऐसा नहीं हो रहा। अगर आउट देते समय बल्लेबाज रन दौड़ रहा है तो वह रन नॉट आउट दिए जाने पर काउंट होगा।
यही वो कुछ नियम हैं, जिनके बारे में बीसीसीआई और आईसीसी भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अनफेयर एडवांटेज इस केस में फील्डिंग टीम को मिल जाता है। अगर मैच फिनिश में ऐसा होगा तो फिर सवाल ज्यादा उठेंगे। उदाहरण के तौर पर किसी टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए। गेंदबाज ने गेंद फेंकी। बल्लेबाज ने खेली और वह रन दौड़ गया, लेकिन अंपायर ने उसे आउट दे दिया तो फिर रन काउंट नहीं होता। भले ही थर्ड अंपायर बल्लेबाज को नॉटआउट दे दे। हालांकि, फ्री हिट वाला नियम तो जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू होगा, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर वाले नियम पर बीसीसीआई ध्यान दे सकती है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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