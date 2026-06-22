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T20 लीग में लागू किए गए 3 नए नियम, BCCI और ICC भी हो सकती है बदलाव के लिए मजबूर

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 में लागू किए गए नए नियम कौन से हैं और इनसे क्रिकेट के खेल को क्या फायदा होने वाला है? उसके बारे में विस्तार से जान लीजिए। BCCI और ICC भी इस पर विचार कर सकते हैं।

T20 लीग में लागू किए गए 3 नए नियम, BCCI और ICC भी हो सकती है बदलाव के लिए मजबूर

महाराजा ट्रॉफी केएससीए टी20 2026 की शुरुआत 20 जून से हो चुकी है। इस लीग में प्लेइंग कंडीशन्स में बदलाव किए गए हैं। 3 ऐसे नियम इस स्टेट टी20 लीग में लागू किए गए हैं, जिनके बारे में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ सकता है। ये नियम कौन से हैं और इनसे क्रिकेट के खेल को क्या फायदा होने वाला है? उसके बारे में विस्तार से जान लीजिए।

1. फ्री हिट पर नो रन

अगर कोई बल्लेबाज नो बॉल के बाद की गेंद यानी फ्री हिट को खेलेगा और वह आउट हो जाएगा तो फिर बल्लेबाज के खाते में रन नहीं जुड़ेंगे। अभी तक यह नियम है कि अगर फ्री हिट पर गेंद स्टंप्स पर लगी, कैच आउट हुआ या फिर किसी अन्य तरीके से बल्लेबाज आउट हुआ (रन आउट को छोड़कर) तो बल्लेबाज रन दौड़ जाते थे, लेकिन महाराजा ट्रॉफी में बल्लेबाज या टीम को रन नहीं दिए जाएंगे। अगर क्लीन रन दौड़ा या चौका-छक्का लगाया तो बल्लेबाज या टीम को रन मिल जाएंगे।

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2. इम्पैक्ट प्लेयर रूल में बदलाव

आईपीएल की तरह इस स्टेट लीग में भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल लागू है, लेकिन इस लीग में ऐसा किया जा रहा है कि टॉस से पहले टीम के कप्तान को अपनी प्लेइंग इलेवन की टीम शीट जमा करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर पहले बल्लेबाजी चुनी तो कोई और शीट दे दी और पहले गेंदबाजी चुनी तो कोई और टीम शीट दे दी। ऐसे में इम्पैक्ट प्लेयर को लेकर टीमें सावधानी बरतेंगी और अपनी बेस्ट इलेवन ही चुनना पसंद करेंगी।

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3. आउट नहीं तो रन मिलेगा

कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण करते समय ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि इस लीग में अगर ऑन फील्ड अंपायर ने बल्लेबाज को आउट दे दिया और थर्ड अंपायर ने उस फैसले को पलट दिया तो फिर बल्लेबाज को रन मिलेंगे, जो उसने दौड़कर लिए हैं। एलबीडब्ल्यू के केस में यह मायने रखता है, जब ऑनफील्ड अंपायर बल्ले में भी कई बार गेंद लगकर जाती है तो आउट दे देता है और बल्लेबाज को रन नहीं मिलता, क्योंकि गेंद को डेड मान लिया जाता है, लेकिन इस लीग में ऐसा नहीं हो रहा। अगर आउट देते समय बल्लेबाज रन दौड़ रहा है तो वह रन नॉट आउट दिए जाने पर काउंट होगा।

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यही वो कुछ नियम हैं, जिनके बारे में बीसीसीआई और आईसीसी भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार अनफेयर एडवांटेज इस केस में फील्डिंग टीम को मिल जाता है। अगर मैच फिनिश में ऐसा होगा तो फिर सवाल ज्यादा उठेंगे। उदाहरण के तौर पर किसी टीम को जीत के लिए आखिरी गेंद पर एक रन चाहिए। गेंदबाज ने गेंद फेंकी। बल्लेबाज ने खेली और वह रन दौड़ गया, लेकिन अंपायर ने उसे आउट दे दिया तो फिर रन काउंट नहीं होता। भले ही थर्ड अंपायर बल्लेबाज को नॉटआउट दे दे। हालांकि, फ्री हिट वाला नियम तो जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू होगा, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर वाले नियम पर बीसीसीआई ध्यान दे सकती है।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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