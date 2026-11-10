इंडिया रिटायरमेंट के बाद UAE से खेलने की तैयारी में ये क्रिकेटर, कहा- कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि...
केएस भरत ने कुछ महीने पहले इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। वह भारत के लिए सात इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। भरत फिलहाल दुबई में रहते हैं।
टीम इंडिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने जून 2026 में इंटरनेशनल रिटायरमेंट की घोषणा की थी। हालांकि, भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। वह अब अरब अमीरात (यूएई) की जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की तैयारी में है। 33 वर्षीय विकेटकीपर ने भारत की ओर से 2023 से 2024 के दौरान सात टेस्ट मैच खेले, जिसमें 20.09 के औसत से 221 रन बनाए। वह आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2023 में फाइनल में भारत के लिए खेले थे। भरत फिलहाल दुबई में रहते हैं और आईसीसी अकादमी की सुविधाओं से काफी प्रभावित हैं जहां वह नियमित रूप से प्रैक्टिस करते हैं।
'एक खिलाड़ी के तौर पर आप सिर्फ...'
भारत की नजरें फरवरी 2027 में अनिवार्य ब्रेक का समय (कूलिंग ऑफ पीरियड) समाप्त होने के बाद यूएई की राष्ट्रीय टीम के जरिए इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी पर टिकी हैं। वह इंडिया रिटायरमेंट के बाद वह दुनियाभर की टी20 लीग में खेलने के पात्र हो गए थे। अबुधाबी टी10 में एमिरेट्स ईगल्स की ओर से खेल रहे भरत ने मंगलवार को प्रेस विज्ञप्ति में कहा, ''देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना सबसे शानदार एहसास होता है। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर आप सिर्फ खेलना चाहते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूं।''
'कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि...'
भरत ने कहा, ''लेकिन कहीं ना कहीं मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर अब भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की क्षमता बाकी है। इसी वजह से मुझे जून में संन्यास जैसा कठिन फैसला लेना पड़ा।'' अब भरत यूएई की टीम के जरिए शीर्ष स्तर के क्रिकेट में वापसी की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, ''ईमानदारी से कहूं तो यही मेरी योजना है। मुझे अभी कूलिंग ऑफ पीरियड पूरा करना है। यह फरवरी में समाप्त हो जाएगा और शायद उसके बाद मैं आपको इस बारे में अधिक जानकारी दे सकूंगा।''
'इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं…'
उन्होंने कहा, ''यूएई क्रिकेट ने मेरा स्वागत किया और मुझे अपनी फैसिलिटी इस्तेमाल करने की इजाजत दी। आप जिन प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उनकी क्वालिटी घरेलू स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत अच्छी है, क्योंकि यूएई एक ऐसी जगह है जहां आपको साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाई, पाकिस्तानी और भारतीय सभी तरह के क्रिकेटर मिलते हैं। मुझे यह दूसरी पारी बहुत पसंद आ रही है।'' भरत का मानना है कि अबू धाबी T10 उन्हें क्रिकेट से जुड़े रहने में मदद कर रहा है। उन्होंने कहा, ''थोड़ा-सा ढलना करना होगा। मुझे अपने खेल के शुरुआती दिनों की याद आ रही, जब मैं टेनिस बॉल से खेला करता था।'' उन्होंने कहा, ''इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, दो बॉल होती हैं और गेम बहुत तेजी से बदल जाता है, या दो डॉट बॉल और गेम वापस आपकी तरफ आ जाता है। यह सबसे आसान फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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