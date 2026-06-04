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भारतीय खिलाड़ी केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, कोहली-रोहित का किया जिक्र

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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विकेटकीपर-बल्लेबाज केएस भरत ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह भारत के लिए सिर्फ टेस्ट मैच खेले और उन्होंने फरवरी 2024 में अपना आखिरी मुकाबला खेला था।

भारतीय खिलाड़ी केएस भरत ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, कोहली-रोहित का किया जिक्र

विकेटकीपर बल्लेबाज केएस भरत ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उन्होंने भारत के लिए सात टेस्ट मैच खेले। 32 वर्षीय खिलाड़ी ने सोशल मीडियो पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने इस सफर में उनका समर्थन करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। भरत ने शुरुआती मैचों में एक भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बनाई और 2023 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारतीय टीम का हिस्सा रहे थे। लेकिन वह टीम में अपनी जगह बरकरार नहीं रख सके। उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच फरवरी 2024 में खेला था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना अंतिम मैच खेला और उसके बाद वह टीम में जगह नहीं बना सके।

केएस भरत की विकेटकीपिंग की काफी तारीफ हुई थी। हालांकि उनकी बल्लेबाजी को लेकर सवाल उठे। उन्होंने सात टेस्ट में भारत के लिए 20.09 के औसत से 221 रन बनाए। उनके नाम शतक या अर्धशतक नहीं है। विकेट के पीछे उन्होंने 18 कैच लपके।

केएस भरत ने लिखा, ''गर्व और आभार के साथ मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। अपने देश के लिए खेलना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मेरी इस यात्रा में बहुत अधिक लचीलेपन (धैर्य) और ताकत की आवश्यकता थी, लेकिन टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान हर एक पल के लिए कीमती था। मेरा पूरा परिवार दो दशकों से मेरा सपना देख रहा था। मेरी बहन, मां और पिताजी को दिल से धन्यवाद। मैं उनके प्यार, अनुशासन और मेहनत का नतीजा हूं।

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उन्होंने इंस्टाग्राम पर आगे लिखा, ''मेरे आईपीएल डेब्यू कप्तान विराट कोहली को दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपनी स्किल दिखाने का मौका दिया और पहचान दिलाई। मेरे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जिनकी कप्तानी में मैंने अपना टेस्ट डेब्यू किया, जो कि अनमोल और शब्दों से परे है। मेरे भारतीय कोच राहुल द्रविड़ सर को धन्यवाद, जिनका मार्गदर्शन इंडिया ए से भारतीय टीम तक अविस्मरणीय रहा। आप सभी के सपोर्ट से ही मैं एक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर बन सका।''

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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