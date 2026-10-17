भारतीय टीम में आते ही भुवनेश्वर कुमार कप्तानी से हटे, क्रुणाल पांड्या को हांगकांग सिक्सेस में मिली कमान
हांगकांग सिक्सेस से हटने के बाद भुवनेश्वर की जगह क्रुणाल पांड्या को टूर्नामेंट में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। बीसीसीआई ने भुवनेश्वर कुमार को आगामी न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम में शामिल किया है।
भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को आगामी न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम में जगह मिली है। हालांकि इस सीरीज से पहले उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले अंतिम टी20 मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है। अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को न्यूजीलैंड दौरे के लिए राष्ट्रीय टीम में वापस बुलाए जाने के भारतीय हरफनमौला क्रुणाल पांड्या को शनिवार को हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए सात सदस्यीय भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। इससे पहले भुवनेश्वर के पास टीम की कमान थी।
गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया टूर्नामेंट के लिए टीम में भुवनेश्वर की जगह लेंगे। हांगकांग सिक्सेस का आयोजन 30 अक्टूबर से एक नवंबर तक होगा। कृणाल पहले से ही टीम का हिस्सा थे। भारतीय टीम के अन्य सदस्यों में शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नितीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन शामिल हैं।
अर्शदीप की जगह मिला मौका
अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को शुक्रवार को कंधे में चोट से जूझ रहे अर्शदीप सिंह के कवर के तौर पर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले पांचवें और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैच की यह सीरीज 2-2 से बराबरी पर है। सीरीज का निर्णायक मुकाबला शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।
बीसीसीआई ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, ''बुधवार को हैदराबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी करने वाले हाथ के कंधे पर चोट लगी थी जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया गया है। '' छत्तीस वर्षीय भुवनेश्वर को इससे पहले 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम में चुना गया था।
2022 में खेला था आखिरी मैच
भुवनेश्वर ने अपना पिछला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 22 नवंबर 2022 को नेपियर में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। यह संयोग ही है कि भुवनेश्वर की वापसी उसी मैदान पर होगी, जहां उन्होंने 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उस मुकाबले में भुवनेश्वर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में नौ रन देकर तीन विकेट लिए थे। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका पहला शिकार पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद बने थे।
लंबे समय तक भारतीय टीम से बाहर रहने के बाद भुवनेश्वर ने 2025 और 2026 के आईपीएल सत्र में खुद को फिर से टी20 अंतरराष्ट्रीय प्रारूप के एक प्रभावी गेंदबाज के रूप में स्थापित किया। उन्होंने इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की ओर से 30 मैच में 45 विकेट हासिल किए।
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