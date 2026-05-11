क्रुणाल पांड्या का ये जख्म बयां कर रहा है उनकी जांबाज पारी की दास्तां, हर कोई कर रहा सलाम
क्रुणाल पांड्या ने अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर आरसीबी को जीत दिलाई। हालांकि, इस पारी के दौरान वह जिन चीजों से गुजरे, उन चीजों से अक्सर एक जांबाज ही गुजर सकता है।
आईपीएल 2026 के रायपुर में खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भुवनेश्वर कुमार को मिला। उन्होंने शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ आखिरी ओवर में एक छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस मैच में शायद आरसीबी की ओर से असली हीरो ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या थे, जो एक जांबाज की तरह मैदान पर टीम के लिए डटे रहे। इस दौरान उन्होंने क्रैम्प्स का सामना किया, जो सभी ने देखा, लेकिन एक और दर्द उनको इस पारी में मिला था, जिसका जिक्र उन्होंने मैच के बाद किया।
दरअसल, क्रुणाल पांड्या के पेट पर एक बड़ा सा दाग दिख रहा है, जो कि जमीन पर रगड़ खाने का घाव है। जाहिर तौर पर यह घाव उन्हें मैदान पर लगा, जब शायद वे फील्डिंग कर रहे थे या फिर रन दौड़ रहे थे। अक्सर ऐसा घाव पिच पर ही मिलता है, क्योंकि वहां जमीन सख्त होती है। बावजूद इसके वह एक जांबाज की तरह मैदान पर डटे रहे और अपने आईपीएल की करियर की शायद सबसे अच्छी पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। इस घाव की तस्वीर खुद क्रुणाल पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है और लिखा है, "कुछ निशान इस बात का सबूत हैं कि इसके लिए लड़ना सही था।"
क्रुणाल ने पहले तो 3 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को खामोश रखा और फिर जब वे बल्लेबाजी के लिए उतरे तो चीजें आरसीबी के अनुकूल नहीं थीं। परिस्थितियां गेंदबाजों का साथ दे रही थीं, लेकिन क्रुणाल पांड्या ने 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 39 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। उस समय वह बल्लेबाजी के लिए आए थे। पावरप्ले में ही उनको बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा था।
हो सकता है कि क्रुणाल पांड्या सालों के बाद भी मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट से नाखुश हैं कि उन्हें रिलीज क्यों किया गया, जबकि वे ठीकठाक प्रदर्शन एमआई के लिए कर रहे थे। लंबे समय तक वे एमआई का हिस्सा रहे थे, लेकिन फिर लखनऊ सुपर जायंट्स गए और अब आरसीबी का हिस्सा हैं, जहां गेंद और बल्ले से वे कमाल का प्रदर्शन टीम के लिए लगातार कर रहे हैं। उधर, इस हार से मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है, जिससे शायद एमआई का ये पूर्व क्रिकेटर खुश होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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