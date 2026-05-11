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क्रुणाल पांड्या का ये जख्म बयां कर रहा है उनकी जांबाज पारी की दास्तां, हर कोई कर रहा सलाम

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्रुणाल पांड्या ने अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी कर आरसीबी को जीत दिलाई। हालांकि, इस पारी के दौरान वह जिन चीजों से गुजरे, उन चीजों से अक्सर एक जांबाज ही गुजर सकता है। 

क्रुणाल पांड्या का ये जख्म बयां कर रहा है उनकी जांबाज पारी की दास्तां, हर कोई कर रहा सलाम

आईपीएल 2026 के रायपुर में खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस मुंबई इंडियंस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भुवनेश्वर कुमार को मिला। उन्होंने शानदार गेंदबाजी के साथ-साथ आखिरी ओवर में एक छक्का जड़कर टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इस मैच में शायद आरसीबी की ओर से असली हीरो ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या थे, जो एक जांबाज की तरह मैदान पर टीम के लिए डटे रहे। इस दौरान उन्होंने क्रैम्प्स का सामना किया, जो सभी ने देखा, लेकिन एक और दर्द उनको इस पारी में मिला था, जिसका जिक्र उन्होंने मैच के बाद किया।

दरअसल, क्रुणाल पांड्या के पेट पर एक बड़ा सा दाग दिख रहा है, जो कि जमीन पर रगड़ खाने का घाव है। जाहिर तौर पर यह घाव उन्हें मैदान पर लगा, जब शायद वे फील्डिंग कर रहे थे या फिर रन दौड़ रहे थे। अक्सर ऐसा घाव पिच पर ही मिलता है, क्योंकि वहां जमीन सख्त होती है। बावजूद इसके वह एक जांबाज की तरह मैदान पर डटे रहे और अपने आईपीएल की करियर की शायद सबसे अच्छी पारी खेली और टीम को जीत दिलाई। इस घाव की तस्वीर खुद क्रुणाल पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है और लिखा है, "कुछ निशान इस बात का सबूत हैं कि इसके लिए लड़ना सही था।"

Krunal Pandya scars

क्रुणाल ने पहले तो 3 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को खामोश रखा और फिर जब वे बल्लेबाजी के लिए उतरे तो चीजें आरसीबी के अनुकूल नहीं थीं। परिस्थितियां गेंदबाजों का साथ दे रही थीं, लेकिन क्रुणाल पांड्या ने 46 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 73 रनों की तूफानी पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 39 रन पर 3 विकेट गिर गए थे। उस समय वह बल्लेबाजी के लिए आए थे। पावरप्ले में ही उनको बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा था।

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हो सकता है कि क्रुणाल पांड्या सालों के बाद भी मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट से नाखुश हैं कि उन्हें रिलीज क्यों किया गया, जबकि वे ठीकठाक प्रदर्शन एमआई के लिए कर रहे थे। लंबे समय तक वे एमआई का हिस्सा रहे थे, लेकिन फिर लखनऊ सुपर जायंट्स गए और अब आरसीबी का हिस्सा हैं, जहां गेंद और बल्ले से वे कमाल का प्रदर्शन टीम के लिए लगातार कर रहे हैं। उधर, इस हार से मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 से बाहर हो गई है, जिससे शायद एमआई का ये पूर्व क्रिकेटर खुश होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
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