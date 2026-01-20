Cricket Logo
T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को लगा झटका, दो खिलाड़ी चोटिल; नए पेसर को मिला मौका

संक्षेप:

T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दो खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, जो भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले 3 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में नए पेसर को मौका दिया गया है।

Jan 20, 2026 12:02 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 से पहले न्यूजीलैंड की टीम को दो बड़े झटके लगे हैं। ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल और पेसर एडम मिल्ने चोट के कारण भारत के खिलाफ जल्द शुरू हो रही 5 मैचों की टी20 सीरीज के कुछ मैचों से बाहर हो गए हैं। ब्रेसवेल को भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के दौरान चोट लगी थी, जबकि एडम मिल्ने पहले से ही चोटिल हैं। हालांकि, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने टीम के लिए एक रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है। नए पेसर क्रिस्टियन क्लार्क को भारत के खिलाफ 5 मैचों की वनडे सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए टीम में शामिल कर लिया गया है।

माइकल ब्रेसवेल को लेफ्ट काफ स्ट्रेन में मामूली सी चोट है, जो उन्हें इंदौर में खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान लगी थी। इसकी वजह से वे मैदान पर नहीं उतरे थे। वहीं, एडम मिल्ने लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर रहे हैं। दोनों ही कम से कम पहले तीन मैचों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे, जो भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज है। जाहिर है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले इन खिलाड़ियों को अच्छी तैयारी का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 5 मैचों की टी20 सीरीज को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक ड्रेस रिहर्सल सीरीज के तौर पर देखा जा रहा था।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए क्लार्क को इसलिए टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि उन्होंने वनडे सीरीज में शानदार गेंदबाजी की। इस पर न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा कि T20I मैचों के लिए उनका बुलावा पूरी तरह से सही था। वाल्टर ने कहा, "इस समय हमारे पास काफी प्लेयर मूवमेंट है, कुछ खिलाड़ी इस सीरीज के लिए चोट से वापस आ रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइजी क्रिकेट से तुरंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाकी इंडिया ODI सीरीज और सुपर स्मैश से आ रहे हैं।"

न्यूजीलैंड की टीम इस प्रकार है

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, क्रिस्टियन क्लार्क (पहले तीन गेम), डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फाउल्केस, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवोन जैकब्स, डेरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन और ईश सोढ़ी

