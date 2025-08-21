Krishnamachari Srikkanth We might win the Asia Cup with this team but no chance of winning the T20 World Cup 2026 ये टीम एशिया कप तो जीत सकती है, मगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं! वर्ल्डकप विनिंग प्लेयर ने कही बड़ी बात, Cricket Hindi News - Hindustan
Krishnamachari Srikkanth We might win the Asia Cup with this team but no chance of winning the T20 World Cup 2026

ये टीम एशिया कप तो जीत सकती है, मगर टी20 वर्ल्ड कप नहीं! वर्ल्डकप विनिंग प्लेयर ने कही बड़ी बात

श्रीकांत ने कहा कि हम इस टीम के साथ एशिया कप तो जीत सकते हैं, लेकिन इस टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप जीतने की कोई संभावना नहीं है। क्या आप इस टीम को वर्ल्ड कप में ले जाएंगे? क्या यह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है, जो मुश्किल से छह महीने दूर है?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 21 Aug 2025 09:13 AM
बीसीसीआई ने आगामी एशिया कप 2025 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इस टूर्नामेंट के जरिए भारत अगले साल होने वाली टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों का भी आगाज करेगा। हालांकि, मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर द्वारा चुना गया यह स्क्वॉड कई क्रिकेट पंडितों को पसंद नहीं आया। श्रेयस अय्यर को टीम में जगह ना मिलने से जहां कई दिग्गज नाराज हैं तो वहीं कईयों को ये समझ नहीं आ रहा कि हर्षित राणा का सिलेक्शन किस परफॉर्मेंस के बेस पर हुआ है। ऐसे में 1983 वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर और पूर्व चयनकर्ता कृष्णमाचारी श्रीकांत का कहना है कि इस टीम के साथ भारत एशिया कप तो जीत सकता है, मगर वर्ल्ड कप नहीं।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "हम इस टीम के साथ एशिया कप तो जीत सकते हैं, लेकिन इस टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप जीतने की कोई संभावना नहीं है। क्या आप इस टीम को वर्ल्ड कप में ले जाएंगे? क्या यह टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी है, जो मुश्किल से छह महीने दूर है?"

उन्होंने आगे कहा, "वे पीछे चले गए हैं। अक्षर पटेल को उप-कप्तानी से हटा दिया गया है। मुझे नहीं पता कि रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हर्षित राणा कैसे टीम में आ गए। आईपीएल को चयन का मुख्य मानदंड माना जाता है, लेकिन लगता है चयनकर्ताओं ने उससे पहले के प्रदर्शन को ध्यान में रखा है।"

श्रीकांत ने टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए कहा, "पांचवें नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा? पांचवें नंबर पर संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे या रिंकू सिंह में से कोई एक होना चाहिए। हार्दिक पांड्या आमतौर पर पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, इसलिए अब पटेल अक्षर छठे नंबर पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने दुबे को कैसे चुना। यशस्वी जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने क्या किया?"

बता दें, एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होना है। इस टूर्नामेंट के जरिए ही भारत अपनी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को आगे बढ़ाएगा। अगर कोई खिलाड़ी आगामी मैचों में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो इस स्क्वॉड में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Asia Cup 2025
