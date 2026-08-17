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कमेंट्री ही करो… इयोन मॉर्गन को CSK के हेड कोच के रूप में नहीं देखते श्रीकांत, दिया नया नाम

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स को नए हेड कोच की तलाश है, जो अश्विन के मुताबिक इयोन मोर्गन पर खत्म हो सकती है। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत का ऐसा मानना नहीं हैं। उन्होंने मिस्टर क्रिकेट को इसका ऑटोमैटिक च्वॉइस बताया है। 

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चेन्नई सुपर किंग्स

चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को आईपीएल 2027 से पहले एक नए हेड कोच की तलाश है। पिछले करीब डेढ़ दशक से ज्यादा समय से टीम के हेड को स्टीफन फ्लेमिंग थे, लेकिन अब उन्होंने टीम का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में नए कोच के रूप में इंग्लैंड को 2019 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इयोन मोर्गन का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा केकेआर के पूर्व हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम को भी इस रेस में बताया जा रहा है। हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने कुछ और बयान दिया है और नए कोच का सजेशन भी उन्होंने दिया है।

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीएसके के अगले हेड कोच के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं पक्का इयोन मॉर्गन को नहीं लूंगा। वह इंग्लैंड के लिए एक अच्छा खिलाड़ी और एक अच्छा कप्तान था, लेकिन एक कोच के तौर पर, मैं उसे एक ऑप्शन के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। KKR के कप्तान के तौर पर भी, उसने कुछ खास नहीं किया। यह सबसे अच्छा होगा कि वह सिर्फ कमेंट्री करे।"

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मैकुलम भी कोच नहीं होने चाहिए- श्रीकांत

उन्होंने आगे मैकुलम को लेकर भी बात की और कहा, "इसी तरह, अगर वे ब्रेंडन मैकुलम को हेड कोच नहीं बनाते हैं तो यह CSK के लिए अच्छा होगा। उन्हें मॉर्गन और मैकुलम दोनों को मना कर देना चाहिए।" मोर्गन को तो आईपीएल में कोचिंग भी अनुभव नहीं हैं और वह क्रिकेटर के तौर पर भी कम ही आईपीएल खेले हैं। हालांकि, मैकुलम केकेआर के कोच रहे हैं। 2021 में फाइनल में भी वे टीम को पहुंचा चुके हैं, जब कप्तान इयोन मोर्गन ही थे। असल में श्रीकांत ने अश्विन के बयान के बाद मोर्गन को कोच नहीं बनाने की बात कही है।

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हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे अश्विन ने कहा था, "मुझे लग रहा है कि इयोन मोर्गन आ सकते हैं। उनका नाम जोरों पर चल रहा है। शुरुआती बातचीत चल रही है, इसमें कोई शक नहीं।" हालांकि, श्रीकांत ने सुझाव दिया कि CSK को अपने पूर्व ओपनर माइकल हसी के बारे में सोचना चाहिए। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे श्रीकांत ने कहा, "CSK को बाहर से किसी की जरूरत नहीं है, जब उनके साथ मिस्टर क्रिकेट हैं। माइकल हसी ऑटोमैटिक हेड कोच होने चाहिए। वह सबसे अच्छा ऑप्शन होंगे, लेकिन आगे CSK में MS धोनी की जगह क्या होगी? पहले वह अरेंजमेंट ठीक करना होगा, और उसके बाद ही बाकी सब ठीक होगा।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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