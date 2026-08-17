कमेंट्री ही करो… इयोन मॉर्गन को CSK के हेड कोच के रूप में नहीं देखते श्रीकांत, दिया नया नाम
चेन्नई सुपर किंग्स को नए हेड कोच की तलाश है, जो अश्विन के मुताबिक इयोन मोर्गन पर खत्म हो सकती है। हालांकि, पूर्व क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत का ऐसा मानना नहीं हैं। उन्होंने मिस्टर क्रिकेट को इसका ऑटोमैटिक च्वॉइस बताया है।
चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके को आईपीएल 2027 से पहले एक नए हेड कोच की तलाश है। पिछले करीब डेढ़ दशक से ज्यादा समय से टीम के हेड को स्टीफन फ्लेमिंग थे, लेकिन अब उन्होंने टीम का साथ छोड़ दिया है। ऐसे में नए कोच के रूप में इंग्लैंड को 2019 में वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इयोन मोर्गन का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा केकेआर के पूर्व हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम को भी इस रेस में बताया जा रहा है। हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर कृष्णामाचारी श्रीकांत ने कुछ और बयान दिया है और नए कोच का सजेशन भी उन्होंने दिया है।
श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीएसके के अगले हेड कोच के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं पक्का इयोन मॉर्गन को नहीं लूंगा। वह इंग्लैंड के लिए एक अच्छा खिलाड़ी और एक अच्छा कप्तान था, लेकिन एक कोच के तौर पर, मैं उसे एक ऑप्शन के तौर पर स्वीकार नहीं करूंगा। KKR के कप्तान के तौर पर भी, उसने कुछ खास नहीं किया। यह सबसे अच्छा होगा कि वह सिर्फ कमेंट्री करे।"
मैकुलम भी कोच नहीं होने चाहिए- श्रीकांत
उन्होंने आगे मैकुलम को लेकर भी बात की और कहा, "इसी तरह, अगर वे ब्रेंडन मैकुलम को हेड कोच नहीं बनाते हैं तो यह CSK के लिए अच्छा होगा। उन्हें मॉर्गन और मैकुलम दोनों को मना कर देना चाहिए।" मोर्गन को तो आईपीएल में कोचिंग भी अनुभव नहीं हैं और वह क्रिकेटर के तौर पर भी कम ही आईपीएल खेले हैं। हालांकि, मैकुलम केकेआर के कोच रहे हैं। 2021 में फाइनल में भी वे टीम को पहुंचा चुके हैं, जब कप्तान इयोन मोर्गन ही थे। असल में श्रीकांत ने अश्विन के बयान के बाद मोर्गन को कोच नहीं बनाने की बात कही है।
हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और लंबे समय तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे अश्विन ने कहा था, "मुझे लग रहा है कि इयोन मोर्गन आ सकते हैं। उनका नाम जोरों पर चल रहा है। शुरुआती बातचीत चल रही है, इसमें कोई शक नहीं।" हालांकि, श्रीकांत ने सुझाव दिया कि CSK को अपने पूर्व ओपनर माइकल हसी के बारे में सोचना चाहिए। 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे श्रीकांत ने कहा, "CSK को बाहर से किसी की जरूरत नहीं है, जब उनके साथ मिस्टर क्रिकेट हैं। माइकल हसी ऑटोमैटिक हेड कोच होने चाहिए। वह सबसे अच्छा ऑप्शन होंगे, लेकिन आगे CSK में MS धोनी की जगह क्या होगी? पहले वह अरेंजमेंट ठीक करना होगा, और उसके बाद ही बाकी सब ठीक होगा।"
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