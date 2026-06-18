विराट कोहली को अपना भविष्य तय करने का पूरा हक, वर्ल्ड कप 2027 को लेकर पूर्व सिलेक्टर का बयान
सचिन तेंदुलकर की तरह विराट कोहली को अपना भविष्य तय करने का पूरा हक है। वर्ल्ड कप 2027 को लेकर चर्चाओं के बीच पूर्व सिलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने ये बयान दिया है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के चीफ सिलेक्टर रहे कृष्णामाचारी श्रीकांत ने विराट कोहली को लेकर बात की है। सिर्फ एक फॉर्मेट में खेल रहे विराट कोहली को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें शायद वनडे विश्व कप 2027 की टीम में नहीं चुना जाएगा, लेकिन रन मशीन को लेकर पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत का मानना है कि उन्हें अपना भविष्य खुद तय करना चाहिए। जिस तरह सचिन तेंदुलकर ने किया था, क्योंकि वे भी महान खिलाड़ी हैं। श्रीकांत का तो यहां तक दावा है कि वह कप्तान भी दमदार थे, लेकिन उनके पास सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी नहीं थी।
क्रिस श्रीकांत ने विराट कोहली को लेकर पीटीआई से बात करते हुए कहा है, "विराट कोहली जैसे खिलाड़ी के साथ, मेरा मानना है कि आपको उन्हें अपना भविष्य खुद तय करने देना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया था। विराट इतने महान खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वह बहुत संतुलित इंसान हैं। मुझे उनके बारे में जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है, वह है खेल के प्रति उनका कमिटमेंट और यह बात कि वह एक बड़े टीम मैन हैं। वह भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन टेस्ट कप्तानों में से एक रहे हैं। उनकी कप्तानी के रिकॉर्ड में बस एक ICC ट्रॉफी की कमी है। वरना, मेरी राय में, विराट कोहली भारत के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं।"
चोट की वजह से वनडे सीरीज से बाहर हैं विराट कोहली
विराट कोहली इस वक्त क्रिकेट से दूर हैं, क्योंकि चोट की वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ जारी 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए थे। आईपीएल 2026 में वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के लिए खेले थे और टीम को खिताब भी दिलाया था। विराट को अब हम इंग्लैंड में जुलाई में खेलते हुए देख सकते हैं। भारत की टीम इंग्लैंड में 3 मैचों का वनडे सीरीज खेलने वाली है। इसके लिए अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है कि उस टीम का वे हिस्सा होंगे, क्योंकि तब तक हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर चुके होंगे।
रोहित और विराट ले चुके हैं संन्यास
दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली पिछले काफी समय से दमदार फॉर्म में हैं। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल के बाद उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, जबकि 2025 के आईपीएल के बीच और इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वे और रोहित शर्मा एक्टिव हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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