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रजत पाटीदार के आगे तिलक वर्मा कुछ भी नहीं, मौका दो उसे, पूर्व चयनकर्ता ने कर दी बड़ी मांग

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता क्रिस श्रीकांत ने तिलक वर्मा के स्थान पर रजत पाटीदार को टीम में शामिल करने की बात कही है। उन्होंने तिलक की तीखे शब्दों में आलोचना की है और उनके धीमे अप्रोच को टीम के लिए नुकसानदेह बताया है।

tilak varma vs rajat patidar
तिलक वर्मी की जगह रजत पाटीदार को खिलाओ, क्रिस श्रीकांत ने की बड़ी मांग (फाइल फोटो)

इंग्लैंड और आयरलैंड से सीरीज व्हाइटवॉश होने के बाद भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे दौरे में शानदार वापसी की और 3-0 से सीरीज अपने नाम की। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में मिली पहली सीरीज जीत के बाद ज्यादातर क्रिकेट पंडितों की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर और सिलेक्टर क्रिस श्रीकांत कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्होंने विश्व कप के बाद तीन सीरीज में किए गए अपने अवलोकन के आधार पर तिलक वर्मा को भारतीय टीम में खेलने के अयोग्य करार दिया है। उनकी जगह पर आरसीबी को दो बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान रजत पाटीदार को टीम में लाने की वकालत की है।

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तिलक वर्मा की जगह रजत पाटीदार को मौका दो

भारत ने भले ही जिम्बाब्वे के खिलाफ तीनों मैच बेहद आसानी से जीत लिए हों, लेकिन आखिरी मुकाबले में तिलक वर्मा के बल्ले से 9 गेंदों में 11 रन निकले थे। क्रिस श्रीकांत ने तिलक वर्मा के लगातार डॉट गेंदे खेलने वाले अप्रोच की आलोचना की। मध्यक्रम में उनकी धीमी बल्लेबाजी टीम पर नकारात्मक असर डालती है। श्रीकांत ने तिलक की पारी की आलोचना करते हुए उनकी तुलना रजत पाटीदार से की और सुझाव दिया कि दो बार आईपीएल जीतने वाले कप्तान मौजूदा भारतीय उप-कप्तान से पहले मौका पाने के हकदार हैं। श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “एक बार फिर तिलक ने नौ गेंदें खेलीं। वह ज्यादा देर तक तेज गेंदबाजी को नहीं खेल सकते। उनकी निरंतरता कहां है? मुझे बताओ? उन्होंने इंग्लैंड में क्या किया? कभी-कभार एक-आध अच्छी पारी खेल लेते हैं।” रजत पाटीदार से तुलना करते हुए पूर्व चयनकर्ता ने सीधे शब्दों में कह दिया कि तिलक वर्मा उनके आगे कुछ नहीं हैं। उन्होंने कहा- “वह (तिलक वर्मा) रजत पाटीदार के सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर आपको टी20 में कोई दमदार पारी खेलनी है, तो पाटीदार को मौका दीजिए। यश ठाकुर जैसे सभी खिलाड़ियों को मौके मिल रहे हैं, उन्हें भी मौका दीजिए।” तिलक ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 5 गेंदों पर नाबाद 6 रन बनाए, जिसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 29 गेंदों पर 60 रनों की आक्रामक पारी खेली। तीसरे मुकाबलवे में उन्होंने 11 रन बनाए। भारत ने जिम्बाब्वे को तीनों मैचों में 7 विकेट, 90 रन और 35 रन से हराया।

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अभिषेक शर्मा की भी की आलोचना, संजू को खिलाने की मांग

तिलक के साथ-साथ क्रिस श्रीकांत ने अभिषेक शर्मा की भी आलोचना की। उन्होंने अभिषेक के बारे में बात करते हुए कहा- “विश्व कप के बाद से ही अभिषेक शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब उनके खिलाफ कोई कड़ा फैसला लेना होगा। मुझे लगता है कि संजू को फिर से मौका मिलेगा। उन्हें निश्चित रूप से टीम में वापस बुलाया जाएगा। चयनकर्ताओं को कोई कठिन फैसला लेना होगा।” अपनी पिछली 10 पारियों में अभिषेक ने सिर्फ 191 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। गौतरतलब है कि मौजूदा समय में भारतीय सीनियर पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हैं। मुख्य कोच गौतम गंभीर हैं। ऐसे में नाम ना लेते हुए क्रिस श्रींकात ने अपनी बड़ी मांगे और सुझाव पल्बिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन दोनों को दी हैं।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Rajat Patidar Tilak Varma
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