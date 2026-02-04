भारत के पूर्व दिग्गज ने पाकिस्तान को बताया 'खाली बर्तन', कहा- Ind vs Pak मैच वैसे भी…
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर रहे कृष्णामाचारी श्रीकांत ने पाकिस्तान पर हमला बोला है। पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेले जाने वाले टी20 विश्व कप मैच से बायकॉट किया है। पाकिस्तान सरकार ने रविवार एक फरवरी को अपनी टीम को हरी झंडी दी थी कि वे टी20 विश्व कप में खेल सकते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ मैच में नहीं खेलेंगे। इसके पीछे का कोई कारण पाकिस्तान की ओर से नहीं दिया गया है। इस पर अब पूर्व भारतीय कप्तान क्रिस श्रीकांत का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब खाली बर्तन की तरह है, जो ज्यादा शोर कर रहा है।
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए क्रिस श्रीकांत ने दावा किया कि अगर पाकिस्तान खेलने का फैसला भी करता है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 1983 वर्ल्ड कप विनर ने कहा, "खाली बर्तन ज्यादा शोर करते हैं। पाकिस्तान डरा हुआ है। अब U19 वर्ल्ड कप में भी वे हार गए। इसलिए वे वॉकओवर देने की सोच रहे हैं। वे खेलें या नहीं, यह गेम वैसे भी भारत के लिए वॉकओवर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आते हैं या नहीं। एशिया कप में, उन्होंने भारत के खिलाफ सभी गेम खेले और हारे भी।" भारत ने दुबई में खेले गए एशिया कप में पाकिस्तान को फाइनल समेत 3 बार हराया था।
भारत और पाकिस्तान के साथ नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (USA) को आईसीसी ने ग्रुप ए में रखा था। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं, जो भारत के साथ टूर्नामेंट का को-होस्ट है, लेकिन सलमान अली आगा की लीडरशिप वाली टीम भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी। हालांकि, पाकिस्तान इससे पलट भी सकता है, क्योंकि आईसीसी ने चेतावनी दे दी है कि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध आईसीसी लगा सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के चुनावों के बाद अपने फैसले को बदल दे, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की जिस सरकार का समर्थन कर रहा है, वह जा भी सकती है। पाकिस्तान पर ब्रॉडकास्टर भी दबाव बना रहे हैं, ताकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला खेला जाएगा।