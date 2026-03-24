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सब जानते हैं वो कप्तान कैसे बना... रियान पराग को लेकर इस दिग्गज ने दिया हैरान कर देने वाला बयान

Mar 24, 2026 08:44 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने रियान पराग को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। रियान पराग को लेकर दावा किया गया है कि उनको राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कैसे मिली है? ये हर कोई जानता है।

सब जानते हैं वो कप्तान कैसे बना... रियान पराग को लेकर इस दिग्गज ने दिया हैरान कर देने वाला बयान

IPL 2026 से पहले रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स ने अपना कप्तान बनाया है, जो पिछले सीजन में भी कुछ मैचों में कप्तान रहे थे। हालांकि, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। बावजूद इसके उनको कप्तान बनाए रखा गया है। इसी वजह से पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर रहे कृष्णामाचारी श्रीकांत ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि सब जानते हैं कि उनको कैसे कप्तानी मिली है। श्रीकांत ने कहा है कि रियान पराग को वहां एक राजा की तरह ट्रीट किया जा रहा है।

अपने यूट्यूब चैनल पर एक चर्चा में श्रीकांत ने कहा कि पराग को शायद फ्रेंचाइजी में खास सपोर्ट मिला होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला हैरान करने वाला था, खासकर जब टीम में उनसे भी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी थे। उन्होंने माना है कि फ्रेंचाइजी ऐसे फैसले ले सकती है, लेकिन पराग को उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद बहुत अहमियत दी जाती है।

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श्रीकांत ने कहा, "सबको पता है कि वह कैप्टन कैसे बना। यह उनका फैसला है, लेकिन वहां उसे राजा जैसा माना जाता है। पराग का पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले वाले साल में उसने शानदार प्रदर्शन किया था। पिछले साल उसने कुछ भी खतरनाक नहीं किया था।" रियान पराग को संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद टीम का कप्तान बनाया गया था।

उन्होंने टीम को लेकर कहा, “यह एक अच्छी टीम है। उनमें उलटफेर करने का पोटेंशियल है, लेकिन वे ऐसी टीम भी हैं जो खुद को खत्म कर सकती हैं। फिर भी, अगर उनके टॉप पांच में से दो भी अच्छा खेलते हैं, तो वे विरोधी टीम को धूल चटा देंगे। जायसवाल-सूर्यवंशी की ओपनिंग पार्टनरशिप उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वे अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। इसलिए वे एक अच्छी टीम हैं, लेकिन खतरनाक नहीं। वे चैंपियनशिप जीतने वाली टीम नहीं हैं। प्लेऑफ क्वॉलिफिकेशन के लिए भी वे 50-50 हैं।”

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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