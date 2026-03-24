सब जानते हैं वो कप्तान कैसे बना... रियान पराग को लेकर इस दिग्गज ने दिया हैरान कर देने वाला बयान
एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने रियान पराग को लेकर हैरान करने वाला बयान दिया है। रियान पराग को लेकर दावा किया गया है कि उनको राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी कैसे मिली है? ये हर कोई जानता है।
IPL 2026 से पहले रियान पराग को राजस्थान रॉयल्स ने अपना कप्तान बनाया है, जो पिछले सीजन में भी कुछ मैचों में कप्तान रहे थे। हालांकि, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। बावजूद इसके उनको कप्तान बनाए रखा गया है। इसी वजह से पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर रहे कृष्णामाचारी श्रीकांत ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि सब जानते हैं कि उनको कैसे कप्तानी मिली है। श्रीकांत ने कहा है कि रियान पराग को वहां एक राजा की तरह ट्रीट किया जा रहा है।
अपने यूट्यूब चैनल पर एक चर्चा में श्रीकांत ने कहा कि पराग को शायद फ्रेंचाइजी में खास सपोर्ट मिला होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला हैरान करने वाला था, खासकर जब टीम में उनसे भी ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी थे। उन्होंने माना है कि फ्रेंचाइजी ऐसे फैसले ले सकती है, लेकिन पराग को उनके खराब प्रदर्शन के बावजूद बहुत अहमियत दी जाती है।
श्रीकांत ने कहा, "सबको पता है कि वह कैप्टन कैसे बना। यह उनका फैसला है, लेकिन वहां उसे राजा जैसा माना जाता है। पराग का पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले वाले साल में उसने शानदार प्रदर्शन किया था। पिछले साल उसने कुछ भी खतरनाक नहीं किया था।" रियान पराग को संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स में जाने के बाद टीम का कप्तान बनाया गया था।
उन्होंने टीम को लेकर कहा, “यह एक अच्छी टीम है। उनमें उलटफेर करने का पोटेंशियल है, लेकिन वे ऐसी टीम भी हैं जो खुद को खत्म कर सकती हैं। फिर भी, अगर उनके टॉप पांच में से दो भी अच्छा खेलते हैं, तो वे विरोधी टीम को धूल चटा देंगे। जायसवाल-सूर्यवंशी की ओपनिंग पार्टनरशिप उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वे अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। इसलिए वे एक अच्छी टीम हैं, लेकिन खतरनाक नहीं। वे चैंपियनशिप जीतने वाली टीम नहीं हैं। प्लेऑफ क्वॉलिफिकेशन के लिए भी वे 50-50 हैं।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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