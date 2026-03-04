होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
Kolkata Pitch Report: रनों की बारिश या गेंदबाजों का कहर? जानें SA vs NZ सेमीफाइनल की पिच का मिजाज?

Mar 04, 2026 09:52 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Kolkata Pitch Report: साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप 2026 का सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। इस मैच में पिच रिपोर्ट क्या है? कितने रन बन सकते हैं और किसे फायदा होगा? ये जान लीजिए। 

Kolkata Pitch Report: साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल मैच आज यानी 4 मार्च को खेला जाना है। कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में ये सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जो कि ब्लॉकबस्टर रहने की उम्मीद है। एक तरफ वह टीम है, जो एक भी मैच नहीं हारी है, जबकि एक तरफ ऐसी टीम है, जो ग्रुप फेज में भी एक मैच हारी थी और सुपर 8 में भी एक मैच हारी है। साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच में पिच रिपोर्ट कैसी होगी?

कोलकाता के ईडन गार्डेंस स्टेडियम में अब तक 18 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इनमें से 9 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने जीते हैं और इतने ही मैचों में रन चेज में जीत मिली है। ऐसे में रन चेज का कोई अतिरिक्त फायदा मिलने की संभावना कम है।

ये भी पढ़ें:SA vs NZ Semifinal: फाइनल के लिए होगी जंग, ऐसे देखें फ्री में सेमीफाइनल मैच लाइव

हालांकि, टॉस जीतने वाली टीमों ने 11 मैच जीते हैं और हारने वाली टीमें 7 मैच जीत पाई हैं। टॉस जीतने में थोड़ा सा फायदा जरूर है। अभी तक यहां कोई भी बल्लेबाज टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक नहीं जड़ पाया है। 97 रनों की संजू सैमसन की पारी ही सबसे बड़ी पारी इस मैदान पर है।

स्कॉटलैंड की टीम ने यहां 207 रन 4 विकेट खोकर बनाए हैं, जो इटली के खिलाफ इसी टी20 विश्व कप के पहले मैच में बनाए थे। हालांकि, सबसे कम स्कोर यहां 70 है, ज बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2016 में बनाया था। हाईएस्ट रन चेज भारत ने इस मैदान पर की है, जो कि पिछला ही मुकाबला था।

पहली पारी का औसत स्कोर कोलकाता के ईडन गार्डेंस में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 155 है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 200 के आसपास का स्कोर यहां मैच विनिंग हो सकता है, लेकिन ओस के कारण रन चेज में आसानी भी होती है। 23 के करीब का औसत यहां विकेट लेने में है, जबकि 8 से ज्यादा के रन रेट से गेंदबाज रन लुटाते हैं।

