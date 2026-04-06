‘कोहली को बॉलिंग दो’ के नारे से गूंज उठा चिन्नास्वामी स्टेडियम, देखें विराट कोहली का रिएक्शन
आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए सीएसके के सामने 251 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए जब चेन्नई की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी तब फैंस चाहते थे कि कोहली को बॉलिंग करने का मौका मिले।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2026 का 11वें मुकाबला रविवार रात बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच के दौरान पूरा स्टेडियम ‘कोहली को बॉलिंग दो’ के नारों से गूंज उठा। दरअसल, आरसीबी ने पहले बैटिंग करते हुए सीएसके के सामने 251 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर का पीछा करते हुए जब चेन्नई की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई थी तब फैंस चाहते थे कि कोहली को बॉलिंग करने का मौका मिले। हालांकि कप्तान रजत पाटीदार ने फैंस की दरख्वास्त नहीं मानी। आरसीबी फैंस ने इस पल का वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाला जो इस समय खूब वायरल हो रहा है।
विराट कोहली ने बनाए 28 रन
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आरसीबी की टीम की शुरुआत काफी धीमी रही थी। तीन ओवर में फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने मिलकर 17 रन ही बोर्ड पर लगाए थे। सॉल्ट लय में नहीं दिख रहे थे, इस वजह से तेजी से रन बनाने का जिम्मा विराट कोहली ने उठाया। कोहली ने 18 गेंदों पर 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 28 रनों की शानदार पारी खेली। अंशुल कंबोज के 5वें ओवर में वह आउट हो गए।
विराट कोहली का आईपीएल 2026 में प्रदर्शन
विराट कोहली ने आईपीएल 2026 में अभी तक दो मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 173.21 के लाजवाब स्ट्राइक रेट से 97 रन बनाए हैं। कोहली को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वह एक साल पहले टी20 मैच खेले थे। बता दें, विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल से 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट ले चुके हैं, वह वह इस फॉर्मेट में सिर्फ आईपीएल में ही खेलते नजर आते हैं। T20I से रिटायरमेंट लेने के बाद ही पिछले साल कोहली ने आईपीएल में पहला खिताब आरसीबी के साथ उठाया था।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें