वे विराट कोहली हैं कोई साधारण इंसान नहीं, मोहम्मद कैफ ने कोहली की तारीफ में क्यों कहा ऐसा?
आईपीएल की शुरुआत से पहले मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कोहली की तारीफ में क्या-क्या कहा है, जानिए।
आईपीएल 2026 की शुरुआत से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। उन्होंने विराट कोहली को टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आईपीएल के लिए और प्रभावशाली बताया है। विराट कोहली लगातार टी-20 क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ऐसे में इसका प्रभाव आईपीएल पर क्या पड़ेगा इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि इसका विराट कोहली जैसे बल्लबाज पर कोई खास असर नहीं होगा। उनका मानना है कि टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद विराट कोहली को काफी फायदा ही हुआ है। कैफ का मानना है कि कोहली ने खुद को आराम दिया है और अब वे पहले से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अपने यूट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान कैफ ने कहा कि "मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली के टी-20 से संन्यास लेने के बाद इसका कोई फर्क आईपीएल में पड़ेगा।" उन्होंने कहा कि “मुझे लगता है कि इसका विराट कोहली को फायदा हो रहा है, क्योंकि जो जो ब्रेक लेके आ रहे हैं अपना माइंड फ्रेश करके आ रहे हैं और जो स्विच करना होता है वो इतने साल से इंडिया के लिए खेले, आईपीएल के लिए खेले तो विराट कोहली के लिए स्विच करना बहुत नॉर्मल है।” उन्होंने अन्य खिलाड़ियों से विराट कोहली की तुलना करते हुए कहा कि "और बल्लेबाज होते तो मैं बोलता कि वनडे से टी-20 में स्विच करना आसान नहीं है, क्योंकि साल भर से आप उस फॉर्मेट को नहीं खेले हैं। पर बहुत कम प्लेयर ऐसे हैं जो स्विच को आराम से एडजस्ट करते हैं।"
कैफ ने आगे कहा कि “विराट कोहली ने अपने आलोचकों को अपने शानदार प्रदर्शन से जवाब दिया है। उन्होंने अपने कार्यक्रम में कहा, ”जितने भी उनके आलोचक थे जो कहते थे कि विराट कोहली धीमी स्ट्राइट रेट से खेलते हैं उनको करारा जवाब दिया है।" कैफ ने कहा कि “विराट कोहली टी-20 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आईपीएल में 150 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्होंने स्वीप शॉट भी इजाद किया है, अपने गेम को वो बेहतर करते गए हैं और उन्होंने तय कर लिया है कि उनके जितने भी आलोचक हैं उनको पसीने छुड़वा देंगे।”
विराट की मेहनत पर कैफ ने कहा कि “विराट कोहली ने ठान लिया है कि वे जब तक मैच खेलेंगे उनका आखिरी मैच भी जीवंत रहेगा और आलोचकों को यह एहसास दिलाते रहेंगे कि वे विराट कोहली हैं कोई साधारण इंसान नहीं। वे अपने हार्डवर्क अपनी एबिलिटी से यह भसोसा दिलाते रहेंगे कि उनका बल्ला चलेगा।” उन्होंने कहा कि “विराट कोहली जब ग्राउंड पर उतरता है, नाबाद वापस आता है। अगले मैच से फिर स्टार्ट करता है हमेशा जीरो से। विराट कोहली पहले ऐसे शख्स हैं जो लोगों के बुला के कह सकते हैं कि मैं लंदन से फ्लाइट लेके आया हूं और यहां मैं जीतने आया हूं।” कैफ ने आगे कहा कि “विराट कोहली तो हमेशा बोलते हैं कि कमिटमेंट 200 प्रतिशत। पिछले दो साल में कोहली अपने फिटनेस के प्राइम पर चल रहे हैं। वो ऐसे शख्स हैं जो आईपीएल मैच के लिए बनाए गए छोटे ग्राउंड पर भी चार रन भाग सकते हैं।”
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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