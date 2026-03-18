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केएल राहुल हैं शायद दिल्ली कैपिटल्स से नाखुश, पूर्व क्रिकेटर ने बताई इसके पीछे की वजह

Mar 18, 2026 11:18 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के पूर्व स्टार एस बद्रीनाथ ने IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में केएल राहुल की खुशी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे बैटिंग ऑर्डर को लेकर शायद मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं।

केएल राहुल हैं शायद दिल्ली कैपिटल्स से नाखुश, पूर्व क्रिकेटर ने बताई इसके पीछे की वजह

इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 से पहले जब ट्रेड विंडो ओपन थी तो केएल राहुल को लेकर भी चर्चा थी। दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को मोटी रकम में खरीदा था, लेकिन इस तरह की चर्चा अगले सीजन से पहले शुरू हो गई थी कि वे डीसी को छोड़ सकते हैं। हालांकि, वे दिल्ली कैपिटल्स के साथ बने हुए हैं और आईपीएल 2026 में इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। 33 साल के केएल राहुल ने अपने अनुभव का फायदा उठाया था और 2025 के सीजन में 13 पारियों में 539 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट भी दमदार था। हालांकि, उनकी बैटिंग पोजिशन लगातार बदलती रही। इस पर अब चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के पूर्व स्टार क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने सवाल उठाया है कि क्या राहुल दिल्ली कैपिटल्स में पूरी तरह खुश हैं?

एस बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर केएल राहुल को लेकर बात की और कहा, "हर साल, बैटिंग ऑर्डर उनके लिए एक पहेली होती है, खासकर केएल राहुल को कहां बैटिंग करनी चाहिए? मेरा मानना ​​है कि केएल राहुल इनिंग्स ओपन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ, टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें। ऐसा लगता है कि यह एक लगातार चलने वाला झगड़ा है। उन्हें निश्चित रूप से इस मुद्दे को सुलझाना होगा। यह साफ नहीं है कि केएल राहुल DC में खुश हैं या नहीं।"

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2026 के ही सीजन को देखें तो आईपीएल ऑक्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स के पास और भी ज्यादा विकल्प टॉप ऑर्डर के लिए बन गए हैं। जेक फ्रेजर-मैकगर्क और फाफ डूप्लेसिस को रिलीज करने के बाद DC ने पथुम निसंका और बेन डकेट को साइन किया है, जबकि पृथ्वी शॉ को फिर से खरीदकर अपनी टीम के टॉप ऑर्डर को मजबूत किया। डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और नितीश राणा मिडिल ऑर्डर के लिए मजबूत विकल्प हैं। ऐसे में सिरदर्द केएल राहुल को लेकर है कि वे कहां बल्लेबाजी करेंगे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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