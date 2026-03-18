केएल राहुल हैं शायद दिल्ली कैपिटल्स से नाखुश, पूर्व क्रिकेटर ने बताई इसके पीछे की वजह
चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के पूर्व स्टार एस बद्रीनाथ ने IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स में केएल राहुल की खुशी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वे बैटिंग ऑर्डर को लेकर शायद मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं।
इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 से पहले जब ट्रेड विंडो ओपन थी तो केएल राहुल को लेकर भी चर्चा थी। दिल्ली कैपिटल्स ने केएल राहुल को मोटी रकम में खरीदा था, लेकिन इस तरह की चर्चा अगले सीजन से पहले शुरू हो गई थी कि वे डीसी को छोड़ सकते हैं। हालांकि, वे दिल्ली कैपिटल्स के साथ बने हुए हैं और आईपीएल 2026 में इसी फ्रेंचाइजी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। 33 साल के केएल राहुल ने अपने अनुभव का फायदा उठाया था और 2025 के सीजन में 13 पारियों में 539 रन बनाए थे। उनका स्ट्राइक रेट भी दमदार था। हालांकि, उनकी बैटिंग पोजिशन लगातार बदलती रही। इस पर अब चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के पूर्व स्टार क्रिकेटर सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने सवाल उठाया है कि क्या राहुल दिल्ली कैपिटल्स में पूरी तरह खुश हैं?
एस बद्रीनाथ ने अपने यूट्यूब चैनल पर केएल राहुल को लेकर बात की और कहा, "हर साल, बैटिंग ऑर्डर उनके लिए एक पहेली होती है, खासकर केएल राहुल को कहां बैटिंग करनी चाहिए? मेरा मानना है कि केएल राहुल इनिंग्स ओपन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ, टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करें। ऐसा लगता है कि यह एक लगातार चलने वाला झगड़ा है। उन्हें निश्चित रूप से इस मुद्दे को सुलझाना होगा। यह साफ नहीं है कि केएल राहुल DC में खुश हैं या नहीं।"
2026 के ही सीजन को देखें तो आईपीएल ऑक्शन के बाद दिल्ली कैपिटल्स के पास और भी ज्यादा विकल्प टॉप ऑर्डर के लिए बन गए हैं। जेक फ्रेजर-मैकगर्क और फाफ डूप्लेसिस को रिलीज करने के बाद DC ने पथुम निसंका और बेन डकेट को साइन किया है, जबकि पृथ्वी शॉ को फिर से खरीदकर अपनी टीम के टॉप ऑर्डर को मजबूत किया। डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और नितीश राणा मिडिल ऑर्डर के लिए मजबूत विकल्प हैं। ऐसे में सिरदर्द केएल राहुल को लेकर है कि वे कहां बल्लेबाजी करेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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