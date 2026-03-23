दिल्ली कैपिटल्स की टीम में केएल राहुल की बैटिंग पोजिशन हुई कंफर्म, IPL के लिए कोच हेमंग ने लगाई मुहर
दिल्ली कैपिटल्स के कोच हेमंग बदानी ने कंफर्म कर दिया है कि केएल राहुल आगामी सीजन में टीम के लिए बतौर सलामी बल्लेबाज खेलेंगे। दिल्ली ने पिछले सीजन टॉप आर्डर में काफी बदलाव किए थे, जिसके कारण काफी नुकसान भी हुआ था।
दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पिछले सीजन धमाकेदार शुरुआत की थी और लगातार चार मुकाबले जीते थे। हालांकि लीग चरण के आखिरी मैचों में टीम का प्रदर्शन डगमगाया था और टीम प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी। हालांकि टीम अगले सीजन के लिए जमकर तैयारी कर रही है। पिछले सत्र में दिल्ली कैपिटल्स पांचवें स्थान पर रही थी और इस बार टीम इसे बेहतर करना चाहेगी। दिल्ली कैपिटल्स आगामी सीजन के लिए केएल राहुल को बतौर ओपनर उतारेगी। फ्रेंचाइजी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी पुष्टि की है।
मुख्य कोच हेमंग बदानी और क्रिकेट निदेशक वेणुगोपाल राव ने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में अपनी टॉप-ऑर्डर की समस्याओं को सुधारने की कोशिश कर रही है। पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स ने कई सलामी जोड़ी को आजमाया था, जिसका नुकसान भी टीम को हुआ था। टीम ने सात ओपनिंग जोड़ी को मौका दिया था। उन्होंने टूर्नामेंट की शुरुआत फाफ डुप्लेसी और मैक्रकर्ग के साथ की थी लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का खराब फॉर्म टीम को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। टीम ने ऊपरी क्रम में करीब 13 बदलाव किए थे।
दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमंग बदानी ने IPL 2026 से पहले बड़ा बयान दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने पहले मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदानी ने कहा कि पिछले दो सालों में टी20 क्रिकेट में ओपनिंग पार्टनरशिप एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। इसे देखते हुए, उन्होंने कन्फर्म किया कि इस सीजन में टीम केएल राहुल बतौर ओपनर खिलाएगी।
आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च को हो रही है और गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा। दिल्ली कैपिटल्स अपने आईपीएल 2026 सत्र की शुरुआत एक अप्रैल को लखनऊ में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच से करेगा। दिल्ली कैपिटल्स का घरेलू मैदान पर पहला मैच चार अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा।
आयरलैंड के पूर्व ऑलराउंडर जॉन मूनी को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स का क्षेत्ररक्षक कोच नियुक्त किया गया है। मूनी ने एंटोन रॉक्स और ज्ञानेश्वर राव की जगह ली है, जिन्होंने पिछले सत्र में यह भूमिका निभाई थी। मूनी ने आयरलैंड के लिए 64 एकदिवसीय और 27 टी- 20 मैच खेले हैं। उन्हें 2011 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ मिली ऐतिहासिक जीत में विजयी रन बनाने के लिए आज भी याद किया जाता है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन में पांचवें स्थान पर रही थी और अब तक कोई भी आईपीएल खिताब नहीं जीत पाई है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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