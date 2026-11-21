KL Rahul IND vs NZ Test: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ कमाल कर दिया है। उन्होंने 207 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से न्यूजीलैंड में अपनी पहली सेंचुरी पूरी की।

केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में शतक जड़ कमाल कर दिया है। इस शतक के साथ उनकी एंट्री उन चुनिंदा एशियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में हो गई हैं, जिन्होंने चारों SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़े हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल हैं। राहुल ने अपना यह शतक 69वें ओवर में जैकब डफी की चौथी गेंद पर एक रन लेकर पूरा किया। उन्होंने सेंचुरी पूरी करने के लिए कुल 207 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। राहुल की यह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली सेंचुरी है।

केएल राहुल सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले 8वें एशिया और 5वें भारतीय बने हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में राहुल से पहले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली का नाम शामिल हैं।

केएल राहुल अभी तक इंग्लैंड में 4, साउथ अफ्रीका में 2 और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में 1-1 शतक लगा चुके हैं।

केएल राहुल का टेस्ट क्रिकेट में यह 13वां शतक है, जिसमें 10 उन्होंने घर के बाहर लगाए हैं और 3 ही भारतीय सरजमीं पर आए हैं।

चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन

सचिन तेंदुलकर

सईद अनवर

यूनिस खान

कुमार संगकारा

विराट कोहली

केएल राहुल

केएल राहुल बने पहले भारतीय ओपनर केएल राहुल सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर और कुल दूसरे ही एशियाई बल्लेबाज बने हैं। जी हां, उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ पाकिस्तान के सईद अनवर ने किया था।

केएल राहुल का यह SENA देशों में 8वां शतक है। उन्होंने इसी के बतौर भारतीय SENA देशों में सबसे ज्यादा शतक की लिस्ट में लीजेंड सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। गावस्कर और राहुल के नाम 8-8 शतक है। विराट कोहली 12 शतक के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर 17 सेंचुरी के साथ पहले।

SENA टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 100 17 - सचिन तेंदुलकर

12 - विराट कोहली

10 - राहुल द्रविड़

8 - सुनील गावस्कर, केएल राहुल*

4 - अजिंक्य रहाणे, वीरेंद्र सहवाग, शुभमन गिल, दिलीप वेंगसरकर

केएल राहुल की यह पारी बेहद खास 2014 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले केएल राहुल न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। जी हां, और अपने पहले ही रेड बॉल गेम में उन्होंने यहां सेंचुरी जड़ दी है। राहुल ने यशस्वी जायसवालके साथ पारी का आगाज किया था। पहले कुछ ओवर संभलकर बैटिंग करने के बाद जायसवाल ने तो न्यूजीलैंड के गेंदबजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था, मगर राहुल संयम के साथ क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने लगभग 100 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की। वह SENA देशों में यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कम से कम एक 50 प्लस स्कोर करने वाले पहले भारतीय ओपनर बने। अब उन्होंने शतक जड़ कमाल कर दिया है।

यशस्वी जायसवाल के 85 रन पर आउट होने के बाद केएल राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ भारतीय पारी को संभाला और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई।