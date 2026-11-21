केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़ लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, सचिन-कोहली के क्लब में हुए शामिल
KL Rahul IND vs NZ Test: केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ कमाल कर दिया है। उन्होंने 207 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौकों और 1 छक्के की मदद से न्यूजीलैंड में अपनी पहली सेंचुरी पूरी की।
केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में जारी पहले टेस्ट में शतक जड़ कमाल कर दिया है। इस शतक के साथ उनकी एंट्री उन चुनिंदा एशियाई बल्लेबाजों की लिस्ट में हो गई हैं, जिन्होंने चारों SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़े हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली जैसे दिग्गज शामिल हैं। राहुल ने अपना यह शतक 69वें ओवर में जैकब डफी की चौथी गेंद पर एक रन लेकर पूरा किया। उन्होंने सेंचुरी पूरी करने के लिए कुल 207 गेंदों का सामना किया, जिसमें 8 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। राहुल की यह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली सेंचुरी है।
- केएल राहुल सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले 8वें एशिया और 5वें भारतीय बने हैं। भारतीय बल्लेबाजों की बात करें तो इस लिस्ट में राहुल से पहले पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली का नाम शामिल हैं।
- केएल राहुल अभी तक इंग्लैंड में 4, साउथ अफ्रीका में 2 और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड में 1-1 शतक लगा चुके हैं।
- केएल राहुल का टेस्ट क्रिकेट में यह 13वां शतक है, जिसमें 10 उन्होंने घर के बाहर लगाए हैं और 3 ही भारतीय सरजमीं पर आए हैं।
चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज
मोहम्मद अजहरुद्दीन
सचिन तेंदुलकर
सईद अनवर
यूनिस खान
कुमार संगकारा
विराट कोहली
केएल राहुल
केएल राहुल बने पहले भारतीय ओपनर
केएल राहुल सभी SENA देशों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय ओपनर और कुल दूसरे ही एशियाई बल्लेबाज बने हैं। जी हां, उनसे पहले यह कारनामा सिर्फ पाकिस्तान के सईद अनवर ने किया था।
केएल राहुल का यह SENA देशों में 8वां शतक है। उन्होंने इसी के बतौर भारतीय SENA देशों में सबसे ज्यादा शतक की लिस्ट में लीजेंड सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है। गावस्कर और राहुल के नाम 8-8 शतक है। विराट कोहली 12 शतक के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। जबकि सचिन तेंदुलकर 17 सेंचुरी के साथ पहले।
SENA टेस्ट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा 100
17 - सचिन तेंदुलकर
12 - विराट कोहली
10 - राहुल द्रविड़
8 - सुनील गावस्कर, केएल राहुल*
6 - अजहरुद्दीन, ऋषभ पंत
5 - सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, चेतेश्वर पुजारा
4 - अजिंक्य रहाणे, वीरेंद्र सहवाग, शुभमन गिल, दिलीप वेंगसरकर
केएल राहुल की यह पारी बेहद खास
2014 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले केएल राहुल न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। जी हां, और अपने पहले ही रेड बॉल गेम में उन्होंने यहां सेंचुरी जड़ दी है। राहुल ने यशस्वी जायसवालके साथ पारी का आगाज किया था। पहले कुछ ओवर संभलकर बैटिंग करने के बाद जायसवाल ने तो न्यूजीलैंड के गेंदबजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था, मगर राहुल संयम के साथ क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने लगभग 100 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की। वह SENA देशों में यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में कम से कम एक 50 प्लस स्कोर करने वाले पहले भारतीय ओपनर बने। अब उन्होंने शतक जड़ कमाल कर दिया है।
यशस्वी जायसवाल के 85 रन पर आउट होने के बाद केएल राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ भारतीय पारी को संभाला और दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी हुई।
भारत ने कसा न्यूजीलैंड पर शिकंजा
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में हेनरी निकल्स और ग्लेन फिलिप्स की शतकों के दम पर 368 रन बोर्ड पर लगाए। वेलिंगटन टेस्ट की शुरुआत भारत ने शानदार की थी। पहले सेशन में ही टीम इंडिया ने मेजबानों के 4 विकेट गिरा दिए थे। देखते ही देखते कीवी टीम ने 70 के स्कोर पर अपने 5 विकेट खो दिए थे। मगर तब हेनरी निकल्स ने ग्लेन फिलिप्स के साथ डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर न्यूजीलैंड की टीम को बड़े स्कोर की राह दिखाई। फिलिप्स 118 रन बनाकर आउट हो गए, मगर निकल्स 175 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए, जबकि आकाशदीप को 3 सफलताएं मिली। अंशुल कंबोज ने 2 तो प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक विकेट चटकाया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें