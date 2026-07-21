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वैभव सूर्यवंशी की तरह केएल राहुल को बर्बाद कर रहे, गौतम गंभीर को पूर्व भारतीय कप्तान ने लिया आड़े हाथ

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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केएल राहुल को नंबर-6 पर उतारने से कृष्णमाचारी श्रीकांत खुश नहीं हैं। उन्होंने भारतीय टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की है। विकेटकीपर-बल्लेबाज राहुल ने इंग्लैंड में दो वनडे मैच खेले।

वैभव सूर्यवंशी की तरह केएल राहुल को बर्बाद कर रहे, गौतम गंभीर को पूर्व भारतीय कप्तान ने लिया आड़े हाथ

शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को इंग्लैंड में तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-2 से हार झेलनी पड़ी। भारत ने लॉर्ड्स में आयोजित तीसरा मैच 27 रनों से गंवाया। इंग्लैंड ने 387/3 का स्कोर बनाया और भारत को 360/7 पर रोक दिया। विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल को लॉर्ड्स में भी नंबर-6 पर बैटिंग के लिए भेजा गया। उन्होंने 8 गेंदों का सामना करने के बाद महज 12 रन बनाए। राहुल ने बर्मिंघम वनडे में तीन गेंदों में एक रन बनाया था जबकि कार्डिफ में दूसरे मुकाबले में बीमार होने की वजह से नहीं खेले। राहुल को बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजने से पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत खफा हैं। उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेडमेंट को आड़े हाथ लिया। उन्होंने इस फैसले को 'बड़ी नाइंसाफी' करार दिया। श्रीकांत ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन की तरह राहुल का भी करियर बर्बाद किया जा रहा।

'केएल राहुल की बॉडी लैंग्वेज से…'

पूर्व चीफ सिलेक्टर श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''क्या कोई इतने बड़े टोटल का पीछा करते हुए केएल राहुल को No.6 पर भेजेगा? उसने मुश्किल चेज में भी भारत को कई मैच जिताए हैं। जिस तरह आपने संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी के साथ गड़बड़ की थी, वैसे ही अब आप केएल राहुल के साथ गड़बड़ कर रहे हैं। क्या राहुल नंबर-6 या नंबर-7 बल्लेबाज है? यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है। लॉर्ड्स में उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी लग रही थी जैसे नर्वस हो।'' श्रीकांत का मानना ​​है कि राहुल को नंबर-4 पर बैटिंग के लिए आना चाहिए, जहां उन्होंने विराट कोहली के साथ सफल साझेदारियां की हैं।

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'राहुल आसानी से रफ्तार पकड़ सकते'

उन्होंने आगे कहा, ''भारत के लिए किसी खिलाड़ी को जोस बटलर जैसा रोल निभाने की जरूरत थी। हालांकि, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तुरंत आउट हो गए। लेकिन अगर राहुल नंबर-4 पर जाते तो वह विराट कोहली का साथ देते। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में कई बार ऐसा किया था। राहुल आसानी से रफ्तार पकड़ सकते हैं। इसके बजाय, उन्हें मैच खत्म होने पर बैटिंग के लिए भेजा गया। अक्षर पटेल के साथ 15 रन प्रति ओवर की जरूरत होने पर मैच कैसे जीतते?'' बता दें कि लॉर्ड्स वनडे में इंग्लैंड के अनुभवी क्रिकेटर बटलर ने पांचवें नंबर पर आने के बाद 13 गेंदों में नाबाद 41 रनों की पारी खेली। उनकी पारी की बदौलत इंग्लैंड ने आखिर में तेजी से रन जुटाए और ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। बेन डकेट (141) ने शतक जमाया जबकि जैकब बेथेल (91) और जो रूट (नाबाद 74) ने भी दमदार पारियां खेलीं।

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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