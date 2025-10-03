KL Rahul scored his 11th Test century his first at home after nine years ind vs wi ahmedabad test केएल राहुल ने ठोका करियर का 11वां टेस्ट शतक, 9 साल बाद घर में लगाई सेंचुरी, Cricket Hindi News - Hindustan
केएल राहुल ने ठोका करियर का 11वां टेस्ट शतक, 9 साल बाद घर में लगाई सेंचुरी

वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा। उन्होंने लंच से पहले अपना 11वां टेस्ट शतक पूरा किया, हालांकि लंच के बाद वह बिना कोई रन जोड़े आउट हो गए। यह भारत में उनका अब तक का दूसरा शतक है जो 9 साल बाद आया है। 

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 12:16 PM
एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के शानदार फॉर्म को वेस्टइंडीज के खिलाफ होम सीरीज में बरकरार रखते हुए केएल राहुल ने शानदार शतक जड़ा अहमदाबाद टेस्ट के दूसरे दिन लंच से पहले उन्होंने अपना शतक पूरा किया। हालांकि लंच के बाद जब खेल शुरू हुआ तब वह पहले ही ओवर में बिना कोई रन और जोड़े आउट हो गए। यह उनके करियर का 11वां टेस्ट शतक है। दिलचस्प बात ये है कि यह घरेलू सरजमीं पर उनके करियर का महज दूसरा टेस्ट शतक है जो 9 साल बाद आया है।

केएल राहुल की जबरदस्त पारी की बदौलत भारत ने दूसरे दिन लंच तक 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन बनाए। लंच तक पहली पारी के आधार पर वेस्टइंडीज पर उसकी बढ़त 56 रन की हो चुकी थी। दूसरे दिन के पहले सत्र तक केएल राहुल 100 रन और ध्रुव जुरेल 14 रन बनाकर नाबाद लौटे। उसके बाद दूसरे सत्र के पहले ही ओवर में केएल अपना विकेट गंवा बैठे।

इससे पहले शुक्रवार सुबह भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन से आगे अपनी पारी शुरू की। तब केएल राहुल 53 और कप्तान शुभमन गिल 18 रन पर थे। दूसरे दिन पहले सत्र में भारत को कप्तान गिल के तौर पर बहुत बड़ा झटका लगा। वह 100 गेंद में 50 रन बनाकर रोस्टन चेज का शिकार बने। उसके बाद ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए आए। केएल राहुल और जुरेल ने ये सुनिश्चित किया कि लंच तक भारत को कोई और झटका न लगे।

लंच से 2 ओवर पहले केएल राहुल ने 190 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। यह टेस्ट क्रिकेट में उनकी 11वीं सेंचुरी है। इस दौरान उन्होंने 12 चौके जड़े।

केएल राहुल का घरेलू सरजमीं पर यह महज दूसरा टेस्ट शतक है जो करीब 9 साल बाद आया है। इससे पहले उन्होंने दिसंबर 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ चेपक में टेस्ट शतक लगाया था। उस मैच में उन्होंने 199 रन की पारी खेली थी। खास बात ये है कि उस वक्त टीम इंडिया के लिए खेलने वाले खिलाड़ियों में उनके अलावा सिर्फ उपकप्तान रविंद्र जडेजा ही हैं जो अभी प्लेइंग इलेवन में हैं।

