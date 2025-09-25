KL Rahul retires hurt against Australia A Indian Team need 243 to win 2nd Unofficial Test at Lucknow Ekana Stadium केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ हुए रिटायर्ड हर्ट, दूसरे टेस्ट में जीत से इतनी दूर भारतीय टीम, Cricket Hindi News - Hindustan
अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 74 रन बनाकर रिटायर हर्ट हुए। दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में भारतीय टीम को जीत के लिए 243 रनों की जरूरत है। यह मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जा रहा है।

Md.Akram लखनऊ, भाषाThu, 25 Sep 2025 08:18 PM
केएल राहुल 74 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए जिससे भारत ए ने दूसरे अनौपचारिक टेस्ट के तीसरे दिन गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया ए के 412 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने हुए दो विकेट पर 169 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ए की टीम लखनऊ के इकान स्टेटियम में दिन की शुरुआत तीन विकेट पर 16 रन से आगे करते हुए अपनी दूसरी पारी में 185 रन पर आउट हो गई।

भारत ए के गेंदबाजों ने पहली पारी की तुलना में दूसरी पारी में काफी बेहतर गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए की पारी को कम स्कोर पर समेट दिया। भारत ए ने स्टंप्स तक दो विकेट पर 169 रन बना लिए जिससे टीम जीत से अब भी 243 रन दूर है। राहुल ने ड्रेसिंग रूम में लौटने से पहले अगले सप्ताह वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली सीरीज के शुरुआती टेस्ट के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार कर लिया। उनकी पारी में नौ चौके शामिल थे।

ये भी पढ़ें:केएल राहुल और करुण नायर इस रणजी टीम में शामिल, संभावितों में प्रसिद्ध भी

वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए बैकअप विकेटकीपर के रूप भारत की टेस्ट टीम में शामिल किए गए नारायण जगदीशन ने राहुल के साथ पारी की शुरुआत करते हुए 36 रन बनाए। स्टंप्स के समय सुदर्शन (44) और मानव सुथार (एक रन बनाकर खेल रहे) क्रीज पर थे। ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने भारत ए की दूसरी पारी में दोनों विकेट लिए। भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करने वाले देवदत्त पडिक्कल पांच रन बनाकर आउट हुए।

ये भी पढ़ें:नायर की छुट्टी, नया उपकप्तान…वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय स्क्वाड की 5 बड़ी बातें

ऑस्ट्रेलिया ए की टीम दिन की शुरुआत में 46.5 ओवर में ऑल आउट हो गई, जिसमें गुरनूर बरार और सुथार ने तीन-तीन विकेट साझा किए। मोहम्मद सिराज ने दो विकेट लिए। बाएं हाथ के स्पिनर सुथार ने पहली पारी में पांच विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी में 420 रन के जवाब में भारत ए ने 194 रन बनाए थे।

