राहुल, जडेजा, गिल या कुलदीप…IND vs WI टेस्ट सीरीज में कौन बना प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज? जानें

भारत ने वेस्टइंडीज को दिल्ली टेस्ट में 7 विकेट से हराकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया। कुलदीप यादव 8 विकेट प्लेयर ऑफ द मैच रहे, वहीं रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया।

शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर दो मैच की सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाया। टीम इंडिया को आखिरी दिन जीत के लिए 58 रनों की दरकार थी जिसे केएल राहुल के अर्धशतक की मदद से भारत ने एक घंटे में ही चेज कर लिया। मैच जीतने के लिए वेस्टइंडीज ने भारत के सामने 121 रनों का टारगेट रखा था। दिल्ली टेस्ट मैच के बाद IND vs ENG टेस्ट सीरीज का अंत हो गया है। इसी के साथ प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी ऐलान हो गया है। कुलदीप यादव 12 विकेट के साथ सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, इनमें से 8 विकेट उन्होंने दूसरे टेस्ट में निकाले। वहीं यशस्वी जायसवाल ने सबसे अधिक 219 रन बनाए, जिसमें से 175 रन उनके बल्ले से दिल्ली टेस्ट में निकले।

कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट हॉल लेकर वेस्टइंडीज को 248 पर समेटने में अहम रोल अदा किया। इसके बाद ही टीम इंडिया ने मेहमानों को फॉलोऑन दिया था। दूसरी पारी में कुलदीप यादव को 3 सफलताएं मिला। हालांकि इस दौरान वह महंगे साबित हुए और 100 से अधिक रन खर्च किए।

रवींद्र जडेजा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ दोनों मैचों में शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हरफनमौला रवींद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द सीरीज के अवॉर्ड से नवाजा गया। जडेजा ने अहमदाबाद टेस्ट में शतक जड़ा था, वहीं दोनों टेस्ट में मिलाकर उन्होंने 8 विकेट चटकाए।