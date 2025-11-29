Cricket Logo
केएल राहुल के पास भी स्पिन के खिलाफ परेशानी का नहीं है जवाब, कहा- सीनियर से सलाह लेंगे

संक्षेप:

टेस्ट क्रिकेट में घरेलू पिचों पर स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते हुए दिखे हैं, जिस पर राहुल ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है हालांकि उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों से सलाह लेने की बात कही है, जो स्पिन अच्छा खेलते थे।

Sat, 29 Nov 2025 04:15 PMHimanshu Singh Bhasha
कार्यवाहक वनडे कप्तान केएल राहुल ने शनिवार को स्वीकार किया कि उनकी टीम की स्पिन के खिलाफ लगातार संघर्ष करना विशेषकर घरेलू पिचों पर, चिंता का विषय है लेकिन उनके पास भारत की पारंपरिक रूप से मजबूती में आई गिरावट का कोई जवाब नहीं है। उनकी यह टिप्पणी पिछले दो सत्र में टेस्ट क्रिकेट में घरेलू पिचों पर स्पिनरों के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजी लाइन-अप के बार-बार कमजोर पड़ने के चिंताजनक पैटर्न के बीच आई है जिसमें कभी भारत का दबदबा हुआ करता था।

न्यूजीलैंड ने 2024 में और फिर दक्षिण अफ्रीका ने हाल में भारत को क्रमश: 3-0 और 2-0 से हराया। राहुल ने कहा, ‘‘हमने पिछले कुछ सत्र में स्पिन अच्छी तरह नहीं खेली है। मुझे सच में नहीं पता कि हम पहले क्यों कर पाते थे और अब क्यों नहीं कर पा रहे। मेरे पास कोई निश्चित जवाब नहीं है। हम बस इतना कर सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से और बतौर बल्लेबाजी समूह यह देखें कि कैसे बेहतर हो सकते हैं। ’’

उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों को तकनीकी और रणनीतिक बदलावों की तलाश करनी होगी और यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। राहुल ने कहा, ‘‘यह रातोंरात नहीं बदलने वाला। हम सुधार की जरूरतों को देखेंगे और उम्मीद है कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज तक हम बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। हम उन सीनियर खिलाड़ियों से भी सलाह लेंगे जिन्होंने स्पिन बहुत अच्छी तरह खेली है। ’’

इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने हाल में कहा था कि स्पिन के खिलाफ भारत की लचर बल्लेबाजी ने उन्हें शायद दुनिया की सबसे कमजोर स्पिन खेलने वाली टीमों में से एक बना दिया है। राहुल ने कहा कि भारतीय बल्लेबाजों को व्यक्तिगत तौर पर जवाब ढूंढ़ने होंगे और अगर वे स्पिन के खिलाफ अपनी पारंपरिक बढ़त वापस पाना चाहते हैं, तो अपनी तकनीक में सुधार करना होगा।

उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक रांची की पिच का मुआयना नहीं किया है लेकिन पिछले वनडे के आधार पर बल्लेबाजी के लिए अच्छे विकेट की उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘‘इतिहास देखें तो यह रन बनाने वाली पिच है। हम कल इसका आकलन करेंगे और ऐसी टीम चुनेंगे जो हमें जीतने का सबसे अच्छा मौका दे। ’’

