DRS से बचे तो खुशी से झूमे केएल राहुल, रिव्यू के लिए मना करने वाले ग्लेन फिलिप्स को पिलाएंगे ड्रिंक्स
केएल राहुल ने पारी की शुरुआत में न्यूजीलैंड द्वारा एलबीडब्ल्यू को रिव्यू नहीं करने की घटना को याद करते हुए कहा कि वो उनकी जिंदगी के सबसे धीमे 15 सेकंड थे। उन्होंने इसका श्रेय ग्लेन फिलिप्स को दिया, जिनके कहने पर लैथम ने डीआरएस नहीं लिया।
अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन ऐतिहासिक शतक लगाया। वह सभी सेना देशों में शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और गौतम गंभीर की खास सूची में शामिल हो गए हैं। वह ऐसा करने वाले भारत के पहले सलामी बल्लेबाज भी बन गए हैं। हालांकि राहुल की ये पारी सिर्फ पांच के स्कोर पर ही समाप्त हो जाती लेकिन ग्लेन फिलिप्स के कारण न्यूजीलैंड ने रिव्यू नहीं लिया और वह बाल-बाल आउट होने से बच गए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद राहुल ने बताया कि वह ग्लेन फिलिप्स को ड्रिंक्स ऑफर करेंगे।
ग्लेन फिलिप्स ने रिव्यू लेने से किया मना
इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पहले टेस्ट के दूसरे दिन केएल राहुल बाल-बाल बच गए, जब मैट हेनरी की एलबीडब्ल्यू अपील पर न्यूजीलैंड ने रिव्यू नहीं लिया। ये घटना भारतीय पारी के सातवें ओवर में हुई, जब केएल राहुल पांच के स्कोर पर थे। बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि वह गेंद स्टंप्स पर लगती। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें टॉम लैथम को गले लगाना चाहिए, तो उन्होंने किसी और की ओर इशारा किया। राहुल का मानना है कि ग्लेन फिलिप्स के लगातार मना करने के कारण न्यूजीलैंड ने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया है और इस वजह से वह उन्हें मैच के बाद ड्रिंक्स ऑफर करेंगे।
राहुल का बयान
राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुस्कुराते हुए कहा, “नहीं, वह शायद ग्लेन फिलिप्स थे, मैच के बाद उन्हें कुछ ड्रिंक्स पिला देंगे। और टॉम लैथम को भी, क्योंकि फैसला तो उन्हीं को लेना था। जब ऐसा हुआ, तो मुझे सच में लगा कि गेंद ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर लगी होगी। मुझे ऐसा ही लगा था। लेकिन कुछ फील्डरों को लगा कि गेंद मेरे बल्ले पर लगी है। वे 15 सेकंड शायद मेरी जिंदगी के सबसे धीमे 15 सेकंड थे। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि सब ग्लेन फिलिप्स की बात मान लें, क्योंकि वह लगातार कह रहे थे कि मैंने गेंद को हिट किया है। तो इसके लिए जीपी, तुम्हारा शुक्रिया।”
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। शनिवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 4 विकेट पर 486 रन बना लिए हैं और 118 रनों की शानदार बढ़त हासिल कर ली है। केएल राहुल के बेहतरीन 136 रनों ने भारत की इस पारी की मजबूत नींव रखी। हालांकि, दिन का खेल एक नाटकीय मोड़ पर खत्म हुआ। कप्तान शुभमन गिल शतक बनाने के बेहद करीब थे, लेकिन 125वें ओवर में जैकब डफी की गेंद पर बोल्ड हो गए। डफी के लिए यह दिन काफी मुश्किल रहा था और उन्होंने 180 रन लुटाए थे।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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