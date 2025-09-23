KL Rahul Karun Nair and Prasidh Krishna in Karnataka Ranji probables They are currently playing against Australia A केएल राहुल और करुण नायर इस रणजी टीम में शामिल, संभावितों में गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का नाम भी, Cricket Hindi News - Hindustan
केएल राहुल और करुण नायर इस रणजी टीम में शामिल, संभावितों में गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का नाम भी

अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल और करुण नायर को कर्नाटक के रणजी संभावितों में शामिल किया गया है। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का नाम भी संभावितों में है। तीनों फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ खेल रहे हैं।

Bhasha Tue, 23 Sep 2025 08:49 PM
भारतीय खिलाड़ी केएल राहुल, प्रसिद्ध कृष्णा और करुण नायर कर्नाटक की आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए घोषित 37 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। राहुल और प्रसिद्ध लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया ‘ए’ के खिलाफ भारत ‘ए’ के लिए अनौपचारिक चार दिवसीय मैच खेल रहे है।

15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी सत्र में कर्नाटक की टीम एलीट ग्रुप बी में है और टीम राजकोट में सौराष्ट्र के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस ग्रुप में गोवा, पिछले साल की उपविजेता केरल, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब भी शामिल हैं। पूर्व खिलाड़ी येरे गौड़ टीम के कोच बने रहेंगे। वह भारतीय अंडर-19 टीम की ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद राज्य की टीम से जुड़ेंगे।

इस सूची में देवदत्त पडिक्कल, मयंक अग्रवाल, श्रेयस गोपाल, विशाक विजयकुमार और विद्वथ कावेरप्पा के साथ उभरते हुए खिलाड़ी आर स्मरण और मुंबई इंडियंस के विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल श्रीजीत भी शामिल हैं। कर्नाटक के पूर्व स्पिनर आनंद कट्टी को राज्य की वरिष्ठ चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

कट्टी के साथ पूर्व खिलाड़ी सी रघु, अमित वर्मा और तेजपाल कोठारी भी समिति के सदस्य होंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और केएससीए के सचिव बृजेश के बेटे उदित पटेल को अंडर-19, 16 और 14 टीमों की चयन समिति में जगह मिली है।

