केएल राहुल के टीम की हार में 2500 से ज्यादा रन; विराट कोहली के अनचाहे क्लब में एंट्री, देखें टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट
केएल राहुल गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक से चूक गए। उन्होंने 92 रनों की पारी खेली। हालांकि यह पारी टीम की हार में आई। दरअसल, दिल्ली कैपिटल्स को जीटी के खिलाफ 1 रन से हार का सामना करना पड़ा।
केएल राहुल की 92 रनों की धमाकेदार पारी के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स को गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में महज 1 रन से हार का सामना करना पड़ा। डीसी के इस सलामी बल्लेबाज के लिए आईपीएल 2026 का आगाज अच्छा नहीं रहा था, पहले दो मैचों में फेल होने के बाद राहुल की फॉर्म सवालों के घेरे में थी, हालांकि उन्होंने अब अपनी इस 92 रनों की पारी के दम पर अपने आलोचकों को जवाब दिया है। राहुल ने अपनी इस पारी के दौरान 52 गेंदों पर 11 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। हालांकि इस धमाकेदार पारी के बावजूद उनका नाम एक अनचाही लिस्ट में जुड़ गया है, जिसमें पहले से ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज मौजूद हैं।
IPL में टीम की हार में सबसे ज्यादा रन
यह रिकॉर्ड है आईपीएल में टीम की हार में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों का। राहुल ने भले ही 92 रनों की शानदार पारी खेली हो, मगर गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स को 1 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। केएल राहुल इसी के साथ आईपीएल में टीम की हार में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं।
केएल राहुल के आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने इस रंगारंग लीग में अभी तक खेले 153 मैचों में 45.21 की औसत और 136.41 के स्ट्राइक रेट के साथ 5335 रन बनाए हैं। इसमें से 2515 रन टीम की हार में आए। इसका मतलब है कि केएल राहुल ने अभी तक अपने आईपीएल करियर में 47 प्रतिशत रन टीम की हार में बनाए हैं।
विराट कोहली और रोहित शर्मा भी लिस्ट में शामिल
विराट कोहली के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। वहीं उनके नाम टीम की हार में भी सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। कोहली ने अपने आईपीएल करियर में 269 मैचों में 8758 रन बनाए हैं, जिसमें से 3731 रन टीम की हार में आए। वहीं रोहित शर्मा ने आईपीएल में टीम की हार में 2764 रन बनाए हैं। वह शिखर धवन और डेविड वॉर्नर के बाद लिस्ट में चौथे पायदान पर हैं।
विराट कोहली- 3731
शिखर धवन- 2780
डेविड वॉर्नर- 2768
रोहित शर्मा- 2764
केएल राहुल- 2515
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें