केएल राहुल के नाबाद रहते कभी नहीं हारा भारत, सचिन तेंदुलकर के धाकड़ क्लब में हुई एंट्री
IND vs NZ दूसरे वनडे में केएल राहुल के नाबाद रहते भारत को एक और जीत मिली। राहुल की एंट्री इसी के साथ सचिन तेंदुलकर के क्लब में हो गई है। राहुल चौथे ऐसे भारतीय बन गए हैं जिनके 15 बार से ज्यादा नाबाद रहते भारत एक भी मैच नहीं हारा।
केएल राहुल की एक और सूझबूझ भरी पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे में 4 रनों (DLS) से हराया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने 5 मैच की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। राहुल बारिश के कारण मैच रुकने तक 38 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्के लगाए। राहुल के एक बार फिर नाबाद रहने से उनका नाम सचिन तेंदुलकर के खास क्लब में जुड़ गया है। यह क्लब उन भारतीय बल्लेबाजों का है जिनके नाबाद रहते चेज करते हुए भारत एक भी वनडे मैच नहीं हारा। राहुल 15 से ज्यादा बार ऐसा कमाल करने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर के अलावा युवराज सिंह और सुरेश रैना जैसे दिग्गज भी शामिल है।
केएल राहुल ने 16वीं बार किया ये कमाल
केएल राहुल वनडे क्रिकेट में रनचेज के दौरान 16वीं बार नाबाद रहे हैं और ऐसा कभी नहीं हुआ जब उनके नॉट आउट रहते भारत हारा हो। सचिन तेंदुलकर इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। मास्टर ब्लास्टर ने अपने वनडे करियर में कुल 463 मैच खेले, जिसमें रनचेज के दौरान वह 26 बार नाबाद रहे और उनके नाबाद रहते भारत ने सभी 26 मैच जीते। युवराज सिंह 27 बार के साथ लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं और पहले पर एमएस धोनी नहीं पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना है। जी हां, रनचेज में रैना ने 28 बार नाबाद रहते हुए भारत को जीत दिलाई है।
ODI चेज में सबसे ज्यादा बार नाबाद रहने वाले भारतीय बल्लेबाज (हार की संख्या)
अगर भारत के बेस्ट फिनिशर की गिनती हो तो निश्चित रूप से एमएस धोनी को पहले स्थान पर ही रखा जाएगा। इसका सबूत यह है कि धोनी अपने वनडे करियर में भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 बार नाबाद रहे और टीम इस दौरान सिर्फ 2 ही बार हारी। इस लिस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा का भी नाम है, उनके नॉट आउट रहते भारत 1-1 मैच ही हारा है। देखें पूरी लिस्ट-
50 - एमएस धोनी (2)
37 - मोहम्मद अजहरुद्दीन (4)
37 - विराट कोहली (1)
29 - रोहित शर्मा (1)
28 - सुरेश रैना (0)
27 - युवराज सिंह (0)
26 - सचिन तेंदुलकर (0)
23 - रवींद्र जडेजा (4)
22 - कपिल देव (5)
19 - राहुल द्रविड़ (2)
19 - दिनेश कार्तिक (1)
18 - अजेय जडेजा (1)
17 - दिनेश मोंगिया (8)
16 - केएल राहुल (0)*
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें