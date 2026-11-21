यशस्वी जायसवाल और बेन डकेट से कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं KL राहुल, 2021 से बतौर ओपनर किया है कमाल
न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक जड़कर केएल राहुल ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। वे यशस्वी जायसवाल और बेन डकेट के साथ बतौर ओपनर टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने के मामले में 2021 से लेकर अब तक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शनिवार को केएल राहुल का शतक महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2014 में क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में डेब्यू करने वाले इस क्रिकेट ने 2021 के बाद खुद को एकदम बदल लिया है। उनके खेलने के तरीके में परिवर्तन आया है, मन में शॉट मेकिंग और डिफेंस की स्पष्टता है, जिसके कारण उनके आंकड़े भी दुरुस्त हुए हैं। लोकेश राहुल ने यह शतक जड़कर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, जिसमें से एक यह भी है कि वे 2021 के बाद टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के सलामी बल्लेबाजों में शामिल हैं। उनके साथ इस लिस्ट में भारत के यशस्वी जायसवाल और इंग्लैंड के बेन डकेट का नाम है। साथ ही श्रीलंका के बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने का नाम भी लिस्ट में है। इन सभी सलामी बल्लेबाजों ने 2021 के बाद से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में 7-7 शतक लगाए हैं।
2021 के बाद केएल राहुल के खेलने के तरीके में परिवर्तन आया है। भारत के लिए दाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले इस बैटर को भारतीय टीम का हिस्सा हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं। उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू दिसंबर 2014 में प्रसिद्ध मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। तब से लेकर अब तक केएल राहुल ने भारत के लिए कुल 71 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 123 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। इस दौरान सलामी बल्लेबाज ने अपने बल्ले से 37.61 की औसत और 51.94 के स्ट्राइक रेट से कुल 4400 रन बनाए हैं। उनके बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में अब तक 13 शतक निकले हैं, जिसमें से ओपनिंग करते हुए 12 शतक शामिल हैं। एक शतक उन्होंने अन्य किसी क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जड़ा है। लोकेश राहुल के आंकड़ों को गौर से देखें तो उन्होंने 2021 से पहले 7 सालों में कुल 6 शतक जड़े थे, लेकिन 2021 के बाद इन 5 सालों में ही ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए 7 शतक जड़ दिए हैं। वे भले ही पुराने चावल हैं, लेकिन युवा बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल, बेन डकेट और करुणारत्न के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। केएल राहुल ने भारत के लिए कुल 21 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं।
2021 से ओपनर के तौर पर सबसे ज्यादा टेस्ट शतक
7 - बेन डकेट
7 - यशस्वी जायसवाल
7 - दिमुथ करुणारत्ने
ऐसा है मैच का हाल
मैच की बात करें तो गुरुवार, 19 नवंबर से शुरू हुए इस मुकाबले में भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम अपनी पहली पारी में हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की मदद से 368 के स्कोर तक पहुंच सकी। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने चार, आकाश दीप ने तीन, अंशुल कंबोज ने 1 और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट लिया। 368 रनों के जवाब में खेल के दूसरे दिन बल्लेबाजी करने आए भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। जायसवाल 89 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला। तीसरे दिन के पहले सेशन के बाद केएल राहुल ने शतक पूरा किया। देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल के बीच 165 रनों की साझदारी हुई। लोकेश राहुल ने खबर लिखे जाने तक 247 गेंदों का सामना करते हुए 115 रन बना लिए हैं। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने संयम का भरपूर परिचय दिया है। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला है। देवदत्त पडिक्कल शतक बनाने से चूक गए। वे 175 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 80 रन बनाकर काइल जैमिसन का शिकार बने।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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