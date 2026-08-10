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अच्छा है कि केएल राहुल कप्तान नहीं हैं…पूर्व क्रिकेटर ने क्यों दिया इस तरह का बयान?

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वसीम जाफर ने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों ने साथ में आईपीएल में पंजाब किंग्स में काम किया था। जाफर ने कहा है कि अच्छा है कि केएल राहुल कप्तान नहीं हैं।

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केएल राहुल

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पंजाब किंग्स के बल्लेबाजी कोच रहे वसीम जाफर ने भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों ने साथ में आईपीएल में पंजाब किंग्स में काम किया था। केएल राहुल उस समय टीम के कप्तान थे, जबकि वसीम जाफर टीम के बैटिंग कोच थे। अब जाफर ने कहा है कि अच्छा है कि केएल राहुल कप्तान नहीं हैं। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है कि आईपीएल में उन्हें कप्तानी क्यों नहीं करनी चाहिए, जो उनके लिए बेहतर है। शायद यह बात वे अब खुद भी समझ चुके हैं।

दूरदर्शन पर द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो में बोलते हुए वसीम जाफ़र ने केएल राहुल के करियर और लीडरशिप रोल के बारे में नई बातें शेयर कीं। जाफ़र ने सुझाव दिया कि केएल राहुल को लीडरशिप की जिम्मेदारियों से आजाद करने से उनका नैचुरल गेम निखर कर आता है। उन्होंने कहा, “केएल राहुल की पर्सनैलिटी के लिए कप्तानी न करना बेहतर है, क्योंकि अगर आप उन्हें खेलने देते हैं, तो मुझे लगता है कि वह हमेशा आपको 500-600 रन देंगे। वह एक भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। वह अपने दम पर 2-3 गेम जीतेंगे, जो वह हर सीज़न में करते हैं।”

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कप्तानी अतिरिक्त दबाव डालती है- जाफर

जाफर ने आगे कहा, "यही कारण है कि मुझे लगता है कि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है, कप्तानी उन पर थोड़ा अतिरिक्त दबाव डालती है।" केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी की थी, लेकिन दोनों ही बार उतने ज्यादा सफल नहीं रहे। प्लेऑफ्स में एलएसजी को जरूर उन्होंने पहुंचाया, लेकिन कभी फाइनल में नहीं पहुंचा सके। दिल्ली कैपिटल्स ने उनको ट्रेड किया था, लेकिन वहां भी उन्होंने कप्तानी से पीछे हटने का फैसला किया था, क्योंकि इससे उनके गेम पर असर पड़ रहा था। इसी का जिक्र वसीम जाफर ने किया है।

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टेस्ट सीरीज में अहम होगी केएल राहुल की भूमिका

भारत को गॉल और कोलंबो में श्रीलंका के साथ दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है, जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इस सीरीज में राहुल की भूमिका सिर्फ एक कोर सीनियर बैटर के तौर पर टीम के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। वे टीम के उपकप्तान हैं और SLC XI के खिलाफ शुभमन गिल के चोटिल होने पर कप्तानी करते हुए नजर आए थे। रविवार को खत्म हुए प्रैक्टिस मैच में केएल राहुल ने पहली पारी में ओपनर के तौर पर 67 गेंदों पर 40 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में बैटिंग के लिए नहीं उतरे।

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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