केएल राहुल ने की मुरली विजय की बराबरी, भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से तीसरे ओपनर बने
भारत के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में शतक जड़कर खास उपलब्धि हासिल कर ली है। वे भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट शतक जड़ने वाले सलामी बल्लेबाजों की सूची में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने मुरली विजय की बराबरी कर ली है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वेलिंगटन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन शनिवार (21 नवंबर) को लोकेश राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया है। इस शतकीय पारी के साथ उन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर सर्वाधिक शतक जड़ने के मामले में पूर्व सलामी बल्लेबाज मुरली विजय की बराबरी कर ली है। मुरली विजय ने अपने टेस्ट करियर में बतौर ओपनर कुल 12 शतक लगाए थे, जिसे अब केएल राहुल ने बराबर कर लिया है। वे अपने इस दमदार शतक की मदद से भारत के लिए बतौर टेस्ट ओपनर सर्वाधिक शतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं।
टेस्ट क्रिकेट में बतौर ओपनर भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली लिस्ट में ग्रेट सुनील गावस्कर का नाम पहले स्थान पर आता है। उन्होंने सलामी बल्लेबाजी करते हुए भारत के लिए कुल 33 टेस्ट शतक जड़े। इस सूची में दूसरे स्थान पर वीरेंद्र सहवाग का नाम है, जिन्होंने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 22 शतकीय पारियां खेलीं। लिस्ट में तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दो नाम है। मुरली विजय और केएल राहुल ने बतौर ओपनर भारत के लिए 12-12 शतकीय पारियां खेली हैं। ऐसे में ये दोनों बल्लेबाज इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। सूची में चौथे स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच और बाएं हाथ के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर का नाम है। उन्होंने भारत के लिए सलामी बल्लेबाजी करते हुए कुल 9 शतकीय पारियां खेली हैं। रोहित शर्मा के नाम भी बतौर ओपनर 9 शतक टेस्ट क्रिकेट में हैं। ऐसें में वे भी गौतम गंभीर के साथ संयुक्त रूप से इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
भारत के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में सर्वाधिक टेस्ट शतक
33-सुनील गावस्कर
22 -वीरेंद्र सहवाग
12-12 मुरली विजय और केएल राहुल
9-9 गौतम गंभीर और रोहित शर्मा
वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की सीरीज का पहला मैच गुरुवार से खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। खेल के दूसरे दिन शुक्रवार को न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों के स्कोर पर समाप्त हुई। भारत के लिए बल्लेबाजी करने आए दोनों सलामी बल्लेबाजों केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने शानदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 130 रनों की साझेदारी की। जायसवाल 89 गेंदों में 85 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल ने मोर्चा संभाला। तीसरे दिन के पहले सेशन के बाद केएल राहुल ने शतक पूरा किया। देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल के बीच 143 रनों की साझदारी हो चुकी है और अभी नाबाद हैं। लोकेश राहुल ने खबर लिखे जाने तक 226 गेंदों का सामना करते हुए 103 रन बना लिए हैं। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने संयम का भरपूर परिचय दिया है। उनके बल्ले से 9 चौके और 1 छक्का निकला है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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